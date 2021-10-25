Muş’ta kardeş şehre horon ve davul zurnalı karşılama Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: “Bu kardeşlik ilelebet bu topraklarda başladığından beri dimdik ayakta” “Emperyalistlere karşı dimdik ayakta olalım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta kardeş şehre horon ve davul zurnalı karşılama Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: “Bu kardeşlik ilelebet bu topraklarda başladığından beri dimdik ayakta” “Emperyalistlere karşı dimdik ayakta olalım”

İHA

Muş’ta kardeş şehre horon ve davul zurnalı karşılama Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: “Bu kardeşlik ilelebet bu topraklarda başladığından beri dimdik ayakta” “Emperyalistlere karşı dimdik ayakta olalım”

Muş’un Hasköy ilçesi Düzkışla Belde Belediyesi ile Trabzon'un Ortahisar Belediyesi yetkilileri, imzalanan “Kardeş Şehir Buluşması" protokolü kapsamında Muş'ta bir araya geldi. İki kentin yetkilileri birlikte horon oynayıp halay çekti.
Düzkışla Belediyesi ile Ortahisar Belediyesi, “Kardeş Şehir Buluşması" protokolü kapsamında Muş’ta bir araya geldi. Belediye önünde davul zurnayla karşılanan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve beraberindeki heyet, daha sonra folklor ekibiyle birlikte Türk bayrağı altında halay çekti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla programa başlandı. Burada konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Genç, şu anda belki de en çok mutlu olduğu programlardan birinde bulunduğunu söyledi. Düzkışla Belediyesi ile kardeş belediye olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu vurgulayan Genç, “Şu anda bir gönül köprüsü oluşturduk. Düzkışla’mızla beraber kardeş olduk, bir olduk, beraber olduk ve bir gönül köprüsü oluşturduk. Genç kardeşlerimiz, kızlarımız, erkeklerimiz bizleri horonla karşıladılar. Bizde onlara halayımızla beraber eşlik etmeye çalıştık. Şu anda aynı zamanda horonla halayın kardeşliğini beraber yaşıyoruz” dedi.

“Bu kardeşlik ilelebet bu topraklarda başladığından beri dimdik ayakta”
Bin yıl önce Sultan Alparslan’ın bu topraklara girişiyle Muş’la beraber başlayan bu kardeşlik hukukunun şu anda bütün Anadolu’ya yayıldığını aktaran Başkan Genç, “Bu ne güzel bir duygudur, bu ne güzel bir mutluluktur. Ama maalesef 100 yıl önce olduğu gibi 100 yıldır bu topraklarda gözü olanlar, bu toprakları emperyal amaçları uğruna bölmek isteyenler bizim kardeşliğimizi de bölmek istediler. Bu kardeşlik hukukunu ortadan kaldırmak istediler. Ama çok şükür bunu başaramadılar, başaramayacaklar. Bu kardeşlik ilelebet bu topraklarda başladığından beri dimdik ayakta ve asaletli bir şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Emperyalistlere karşı dimdik ayakta olalım”
Terör baskısı nedeniyle doğu ve güneydoğu bölgelerinin çok sıkıntılar çektiğini hatırlatan Başkan Genç, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu bölge emperyal güçlerin oyuncağı olan terörün baskısı altında çok sıkıntı çekti. Ama çok şükür şu anda geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanımızın ‘Edirne neyse Muş’ta odur, Trabzon neyse Diyarbakır’da odur, Hakkari neyse İzmir’de odur’ bütün bir anlayışıyla beraber ülkemizin her toprağına büyük bir özveriyle, büyük bir fedakarlıkla yaptığı hizmetler neticesinde şu anda Muş’umuz da aynı, Trabzon’umuz da aynı, İzmir’imiz de aynı. Yeter ki bir olalım, yeter ki beraber olalım ve bu emperyal güçlerin oyununa bugüne kadar gelmedik, bundan sonra da gelmeyelim. Dimdik ayakta olalım. Biz yeryüzündeki sıradan milletlerden değiliz, sıradan devletlerden değiliz. Eğer bugün Suriye 3’e, 4’e bölünmüş, bugün Afganistan çok ciddi sorunlar yaşamış, oradan kaçan mazlumlara, mağdurlara kucak açıyorsak, sorunlarıyla ilgileniyorsak işte bu kardeşliğin gereğidir.”

“30 yıl içerisinde böyle bir coşku, böyle bir heyecan görmedik”
Düzkışla Belediye Başkanı Hüseyin Kasak da 30 yıldan bu yana böyle bir coşku, böyle bir heyecan görmediklerini ifade etti. Ortahisar Belediyesi ile kardeşliklerinin 3 ay önce başladığını kaydeden Başkan Kasak, “İnşallah bundan sonra da kardeş belediyemizin desteğiyle, Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın desteğiyle üstümüze ne düşerse hizmete hazırız” dedi.

“Muhtarlar olarak 81 ilde evimiz var, kardeşlerimiz var, kardeşliğimiz var”
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ise Trabzon ile Muş’un arasındaki yaşantıda hiçbir fark olmadığını belirterek, “Muhtarlar olarak 81 ilde evimiz var, kardeşlerimiz var, kardeşliğimiz var. Ben Trabzonluyum. Bundan yıllar önce bize söylense ‘Trabzonlu muhtar ile Muşlu muhtar bir araya gelecek, Bingöllü bir araya gelecek, Hataylı, Mardinli bir araya gelecek bir yönetim oluşturacak doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle’, belki kimse inanmazdı. Ama biz şu an Türkiye Konfederasyonu’nda kuzeyiyle, güneyiyle, doğusuyla, batısıyla bütün inançlarda, bütün siyasi görüşlerde bir aradayız ve tek yumruğuz. Hiçbir sorunumuz yok” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından emekli öğretmen Şeref Işık tarafından Trabzon ve Düzkışla kardeşliği adına yazılan şiir okunarak, horon ve halaylara devam edildi. Halay sırasında Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e Türk bayrağı hediye edildi. Ardından plaket takdimleri yapılarak, Başkan Genç tarafından Düzkışla Belediye Başkanı Hüseyin Kasak’a Trabzonspor forması hediye edildi. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
Programa belde belediye başkanları, başkan yardımcıları, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in eşi Arzu Genç, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İmkansızlıktan kaldığı evin yerine şimdi yüksekokul yaptırıyor Varto’da yüksekokulun temeli törenle atıldı
YEREL HABERLER İmkansızlıktan kaldığı evin yerine şimdi yüksekokul ...
Muş’ta terör operasyonu
YEREL HABERLER Muş’ta terör operasyonu
Muş’ta Gıyasettin Bingöl aşevinin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Muş’ta Gıyasettin Bingöl aşevinin açılışı yapıldı
Türk Kızılay, 29´uncu aşevini Muş´ta açtı
YEREL HABERLER Türk Kızılay, 29´uncu aşevini Muş´ta açtı
Hayırsever iş adamının yaptırdığı Kur’an kursu hizmete açıldı
YEREL HABERLER Hayırsever iş adamının yaptırdığı Kur’an kursu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.