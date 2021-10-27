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Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 13’e yükseldi Oğlu dağa kaçırılan baba: “Bir oğlum askerde, bir oğlum dağda”

İHA

Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 13’e yükseldi Oğlu dağa kaçırılan baba: “Bir oğlum askerde, bir oğlum dağda”

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin sayısı 13’e yükseldi.
Muş'ta, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor. Öğle saatlerinde parti binası önüne eylem için gelen anneler, 28. haftada oturma eylemine devam etti. HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açarak HDP ve PKK aleyhinde sloganlar attı.

Aile sayısı 13'e yükseldi
Eyleme katılan Teker, Özcan, Yenilmez, Aktar, Kılıç, Arul, Baykara, Uçkun, Sönmez Yıldız, Koçhan, Aslan ve Gören ailelerine bir destekte Budak ailesinden geldi.

“Çocuğumun hakkını aramak için geldim”
Muş’taki eyleme yeni katılan baba Mehmet Zeki Budak, oğlu Yusuf’un 2014 yılında kandırılarak kaçırıldığını söyledi. Hür iradesiyle eyleme katıldığını belirten Budak, “Geçen yıl Diyarbakır ailelerine katıldım ve bugünde buraya geldim. Kendi çocuğum için geldim. Buradan herkese sesleniyorum korkmayın, gelin kendi çocuğunuzu arayın. HDP Malazgirt teşkilatı 21 Eylül 2014’te benim oğlumu dağa gönderdi. Ben 8 senedir oğlumu arıyorum. Onlardan oğlumu istediğim zaman hep dışlanıyorum. Onlardan olmadığım için dışlanıyorum. Ben çocuğumun hakkını aramak için geldim. Biz Burdur’da çalışıyorduk. Çocuğumun evlenmesi için Malazgirt’e geldik ve 2 gün içinde oğlumu götürdüler” dedi.

“Benim oğlum hain değil, ben hain değilim”
HDP ya da herhangi bir partiyle bağlarının olmadığını savunan Budak, “Biz Türk vatandaşıyız elhamdülillah. Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Allah kimseyi devletsiz, bayraksız etmesin. Ben çocuğumu el bebek, gül bebek büyüttüm, yoksullukla büyüttüm, asker ettim bu vatana getirdim. Benim oğlum hain değil, ben hain değilim” ifadelerini kullandı.

“Bir oğlum askerde, bir oğlum dağda”
Bir oğlunun asker olduğunu, bir oğlunun da dağa kaçırıldığını hatırlatan Budak, “Benim oğlumu ne diye dağa gönderdiniz? Polisi mi, askeri mi öldürsün, kardeşi asker kardeşini mi öldürsün, Mehmet’imi mi öldürsün? Edirne’den ta buraya nöbet tutmaya geliyorlar. Niye onu öldürsün. Niye silah veriyorsunuz ellerine. Sebebi nedir ki benim polisimi öldürsün. O asker kışın buzda, yazın sıcakta, baharda çamurda nöbet tutuyor benim ailem için, namusum için, şerefim için, onurum için, bayrağım için” dedi.

“HDP olmazsa PKK’da olmaz”
“HDP demek PKK demek, HDP PKK’nın koludur, HDP olmazsa PKK’da olmaz” diyen Budak, “Bütün elemanları PKK’ya temin eden HDP’dir. 8 senedir oğlumun sesini duymadım, ölüsü var mı yok mu bilmiyorum. Eğer öldürmüşlerse de oğlumun kemiklerini versinler. Eğer sağsa oğlumu versinler” diye konuştu.

“Oy vermediğimiz için çocuğumu kaçırdılar”
Oğlu 2016 yılında kaçırılan baba Şemsettin Özcan da eylemde 13 aile olduklarını kaydederek, “Eylemimize Muş'ta devam ediyoruz. Çocuklarımız gelene kadar bu eylemimizi sürdüreceğiz. Seçimde onlara oy vermediğimiz için çocuğumu kaçırdılar. Bir oy için çocuğumu götürdüler. Çocuğumu HDP götürdü PKK'ya verdi. Sesimizi duyuyorsanız geri gelin. Orası bizim yerimiz değil, orası bizim toprağımız değil. Türk bayrağı altında yaşayanlar kardeşimizdir. HDP olmazsa PKK hiçtir. Her gün daha fazla oluyoruz” diye konuştu.

“6 yıldır çocuğumun hasretini çekiyorum”
2015 yılından bu yana oğlundan haber alamadığını anlatan annelerden Naciye Sönmez Yıldız ise “Ben oğlumu istiyorum. Osman oğlum neredeysen, sesimi duyuyorsan gel. 13 aile burada toplandı ve herkes çocuğunu istiyor. Oğlum küçük, 6 yıldır çocuğumun hasretini çekiyorum. Devlet size karışmaz gelin. Orada bir şey yok” dedi.
Eyleme, Muş Kardeşlik Platformu üyeleri ve İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Fethi Ahmet Polat destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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