Muş’ta çiftçilerin tatlı telaşı devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta çiftçilerin tatlı telaşı devam ediyor

İHA

Muş’ta çiftçilerin tatlı telaşı devam ediyor

Muş’ta çiftçiler tarafından ekimi yapılan şeker pancarı hasadına devam ediliyor.
Muş Ovası’nda çiftçilerin en büyük geçim kaynakları arasında yer alan şeker pancarı üretimi hem çiftçinin geçim kaynağı oluyor hem de kent ekonomisini canlandırıyor. Pancar söküm makineleriyle günlerdir hasat yapan pancar üreticileri, elde ettikleri ürünleri Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Fabrikası'na teslim ediyor. Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi sahasında bu yıl ilk kez 4 bin 700 dekar alanda ekimi yapılan şeker pancarından 25 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor. İşletmede devam eden hasatla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Müdürü Burhan Çam, günde ortalama fabrikaya 40 kamyonla bin 500 ton pancar teslim ettiklerini söyledi. 22 Ekimde hasada başladıklarını kaydeden Çam, “pancar hasadımız yaklaşık 25 gün devam edecek. İki söküm makinesi ile birlikte toplamda günde 300 dekar pancar hasadı yapıyoruz. Şu ana kadar pancar alanlarında yaklaşık 9 milyon liralık harcamamız oldu. Burada direk olarak Muş ekonomisine katkı sağlandı. Şu anda 4 bin 700 dekar alanda pancar hasadına devam ediyoruz. Burada amacımız daha çok pancar ekimi yaparak çiftçilerimize örnek teşkil etmektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş´ta evlat nöbetindeki aile sayısı 13´e yükseldi
YEREL HABERLER Muş´ta evlat nöbetindeki aile sayısı 13´e yükseldi
Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 13’e yükseldi Oğlu dağa kaçırılan baba: “Bir oğlum askerde, bir oğlum dağda”
YEREL HABERLER Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 13’e ...
Bulanık'ta taksi şoförlerine '12 kural' uygulaması
YEREL HABERLER Bulanık'ta taksi şoförlerine '12 kural' uygulaması
İHA’dan Muş Emniyet Müdürü Kaloğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER İHA’dan Muş Emniyet Müdürü Kaloğlu’na ziyaret
Muş’ta kardeş şehre horon ve davul zurnalı karşılama Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: “Bu kardeşlik ilelebet bu topraklarda başladığından beri dimdik ayakta” “Emperyalistlere karşı dimdik ayakta olalım”
YEREL HABERLER Muş’ta kardeş şehre horon ve davul zurnalı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.