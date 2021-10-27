Vali Gündüzöz’den “Cumhuriyet Bayramı” mesajı

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını ifade etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Vali Gündüzöz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919’da başlayan milli mücadelenin, büyük zaferle noktalanmasını takiben, Gazi’nin, ‘Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir’ dediği Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını anımsattı. Vali Gündüzöz, “İstiklal ve istikbal mücadelemiz olan Kurtuluş Savaşı’nın hemen ardından ilan edilen Cumhuriyet; işgalin, yokluğun, yıkılmışlığın ardından yok olmak üzereyken yüce milletimizin köklerinden aldığı güç ve inançla yeniden filizlenmesinin, bin yıllık ulu çınarın, milli ruhun tekrar canlanmasının başlangıcı olmuştur. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, geçmişimizden aldığımız ilhamla, sarsılmaz bir irade ve çalışma azmiyle yolumuza emin adımlarla devam ederek devletimizi ‘muasır medeniyetler’ hedeflerine taşımaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En Büyük Eserim’ dediği Cumhuriyet'i korumak ve ilelebet yaşatmak hepimizin yegâne görevi olmalıdır. Geleceğin büyükleri ve yöneticileri olacak sizler, Cumhuriyetin anlamını ve önemini iyi kavrayarak ülkemizin şimdiye kadar ki başarılarını arttıracak ve sonsuza kadar var olmasının güvencesi olacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor ve kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

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