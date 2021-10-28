Muş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

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Muş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programları başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Muş Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na valilik ve belediye çelenklerinin sunumuyla başladı. Program, saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Çelenk sunumuna; Muş Valisi İlker Gündüzöz, İl Garnizon komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, kamu kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kutlamalar, 29 Ekim günü düzenlenecek olan Cumhuriyet yürüyüşü, tebrikat töreni, Vali İlker Gündüzöz’ün günün anlam ve önemini belirten konuşması, şiirlerin okunması ve halk oyunlarının gösterimi ile devam edecek.



Bulanık'ta 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlamaları



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