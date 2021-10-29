Muş’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İHA

Muş’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Muş’ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen etkinliklerle coşkulu bir şekilde kutlandı.
Muş Valiliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, Muş Şehir Müzesi önünden valiliğe kadar protokol üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirdiği ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’yle başladı. Atatürk Anıtı’nda fotoğraf çektirilmesinin ardından valiliğe geçen Vali İlker Gündüzöz ve eşi Meşide Gündüzöz, burada tebrikleri kabul etti.
Hava muhalefeti nedeniyle öğretmenevi konferans salonunda devam eden programda salondakilerin bayramını kutlayan Vali Gündüzöz, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, bugün Cumhuriyet’in 98. yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak sözlerine devam eden Vali Gündüzöz, “Yaklaşık 100 yıl önce Cumhuriyeti ilan eden bu millet, Cumhuriyet’i ilan etmeye gelene kadar pek çok badireleri birlikte atlattı. Yolu olmayan, fabrikaları yıkılan ve nitelikli yetişmiş insanını kaybeden bir ülkeden Cumhuriyet tekrar bugün küresel bir güç olma yolunda çok önemli adımlar atan Türkiye’ye ulaştı” ifadelerini kullandı.

“Yüce dağların başından sis pus hiçbir zaman eksik olmaz”
“Dünyanın bu kadar zor bir coğrafyasından pek çok badireye ve düşmana karşı hep birlikte bugün geldiğimiz nokta oldukça sevindirici ve bu sevindirici noktadan tabi ki Türkiye’ye karşı çeşitli hesaplar içinde olanlar rahatsız oluyor” diyen Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bizim milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan içerideki bir takım hainler, dışarıda da çeşitli menfaatleri bize ortak olmayan örgütler ve devletler Türkiye aleyhine çalışmalara devam ediyorlar. Ama bu şu açıdan anlamlı, yüce dağların başından sis pus hiçbir zaman eksik olmaz. Biz eğer Türkiye olmasak, bir muz cumhuriyeti olsak bu sıkıntıları yaşamayız. Ama yüce dağların başından sis pus eksik olmayacağına göre biz burada yaşamayı binlerce yıldır öğrenmiş durumdayız.”
Yapılan konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup, folklor ekibi tarafından halk oyunları sergilenerek Vali Gündüzöz’e Türk bayrağı verildi. Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerin verilmesiyle sona erdi.
Programa; İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya, MŞÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murad Aydın Şanda, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Varto’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Varto’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Bulanık'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Bulanık'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Muş'taki silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Muş'taki silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama
Muş'ta 6 kilogram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Muş'ta 6 kilogram eroin ele geçirildi
Kaymakamı Demirer, YKS'ye hazırlanan öğrencilere kitap dağıttı
YEREL HABERLER Kaymakamı Demirer, YKS'ye hazırlanan öğrencilere ...
Muş'ta Cumhuriyet Bayramı kutlama programı
YEREL HABERLER Muş'ta Cumhuriyet Bayramı kutlama programı
Muş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Muş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Muş’ta 3 bin 700 kişilik Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun cami inşa edildi
YEREL HABERLER Muş’ta 3 bin 700 kişilik Osmanlı ve Selçuklu ...
Muş polisi huzur ve güven için gece gündüz sokaklarda
YEREL HABERLER Muş polisi huzur ve güven için gece gündüz sokaklarda
Varto’ya atanan kayyum başkan icraatlarına başladı
YEREL HABERLER Varto’ya atanan kayyum başkan icraatlarına başladı
Vali Gündüzöz’den “Cumhuriyet Bayramı” mesajı
YEREL HABERLER Vali Gündüzöz’den “Cumhuriyet Bayramı” mesajı
Kaymakam Demirer, hane ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Kaymakam Demirer, hane ziyaretlerine devam ediyor
Muş’ta çiftçilerin tatlı telaşı devam ediyor
YEREL HABERLER Muş’ta çiftçilerin tatlı telaşı devam ediyor
Muş´ta evlat nöbetindeki aile sayısı 13´e yükseldi
YEREL HABERLER Muş´ta evlat nöbetindeki aile sayısı 13´e yükseldi
Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 13’e yükseldi Oğlu dağa kaçırılan baba: “Bir oğlum askerde, bir oğlum dağda”
YEREL HABERLER Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 13’e ...
Bulanık'ta taksi şoförlerine '12 kural' uygulaması
YEREL HABERLER Bulanık'ta taksi şoförlerine '12 kural' uygulaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.