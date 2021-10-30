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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

İHA

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş ve Bitlis için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, yağmurlu, zaman zaman karla karışık yağmurlu olacağının tahmin edildiği belirtilerek, “Yağışların Muş ile Bitlis'te zaman zaman kuvvetli ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeydoğulu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Hakkari’de 12, Bitlis’te 8, Van’da 12 ve Muş’ta 11 derece olması beklenmektedir. Muş ve Bitlis’te yağışların zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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