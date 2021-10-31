300 kız öğrenci gitarla tanışıp ok attı, langırt ve golf oynadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

300 kız öğrenci gitarla tanışıp ok attı, langırt ve golf oynadı

DHA

300 kız öğrenci gitarla tanışıp ok attı, langırt ve golf oynadı


Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)-MUŞ'ta 20 köyden 300 kız öğrenci, 'Köy Kızlarını Gençlik Merkezi İle Buluşturuyoruz' projesi kapsamında gitarla tanıştı, mini golf ve langırt oynadı. Kısa bir eğitim sonrası ok da atan öğrenciler, gün boyu çeşitli etkinliklerle eğlendi.
Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nün 'Köy Kızlarını Gençlik Merkezi İle Buluşturuyoruz' projesi kapsamında 20 köyden 300 kız öğrenci, otobüslerle şehir merkezine getirildi. Öğrenciler ilk olarak müzik atölyesinde ağırlandı. Buradaki Türkçe ve Kürtçe müzik etkinliği ile karşılanan öğrenciler, daha sonra gitar ile tanışıp bağlamanın da incelikleri hakkında bilgi aldı. Öğrenciler kısa bir eğitim sonrası ok atıp mini golf ile langırt da oynadı. Kentin tarihi ve kültürel alanlarını da gezen öğrenciler, gün boyu çeşitli etkinliklerle eğlendi. Köyden gelen öğrencilerden Ebru Demir, "Hayatımda ilk defa golf oynadım, ilk defa ok attım. Burası çok güzel ve bir o kadar eğlenceli. İlk defa bu kadar eğlendim ve çok mutluyum" dedi.
'ATÖLYE VE KULÜP ÇALIŞMALARINA DAHİL EDİYORUZ'
Muş Gençlik Merkezi Müdürü Murat Karataş, "'Köy Kızlarını Gençlik Merkezi İle Buluşturuyoruz' projesi kapsamında 300 kızımızı köyden getirip, gençlik merkezindeki atölye ve kulüp çalışmalarına dahil ediyoruz. Öncelikle müzik atölyesinde lider arkadaşlarımız, kız çocuklarına mini konser veriyor. Müzik aletlerimizi tanıtıyorlar. Ebru sanatları sınıfına alarak eğitimini veriyoruz. Resim, zeka oyunları, okçuluk, masa tenisi, mini golf gibi sportif faaliyetlerle gün boyu çocuklarımız eğleniyor. Ayrıca şehrimizin tarihi ve kültürel yerlerini de gezdirip, tekrardan kız çocuklarımızı köylerine bırakıyoruz" diye konuştu.
Amaçlarının dezavantajlı çocukların gençlik merkezini tanımalarını sağlamak olduğunu belirten Karataş "Şehir merkezindeki tarihi ve kültürel yerleri görmelerini istiyoruz. Bir de Muş'ta böyle bir evlerinin olduğunu bilmelerini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-10-31 09:29:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Malazgirt’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Malazgirt’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Muş’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Muş’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Varto’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Varto’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Bulanık'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Bulanık'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.