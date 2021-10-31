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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Soylu, Muş’ta nikah şahitliği yaptı

İHA

Bakan Soylu, Muş’ta nikah şahitliği yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş’ta dünya evine yeni girecek olan Gürtürk çiftinin düğün merasimine katılarak nikah şahitliği yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Muş İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Toplantısı’nın ardından Beyza İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı’nı ziyaret etti. Daha sonra bir berberde tıraş olan Bakan Soylu, buradan Büşra ve Barış Gürtürk çiftinin düğün törenine katıldı. Genç çiftin nikah şahitliğini yapan Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Gürtürk ailesinin bu mutlu gününde hep birlikte bir arada olduklarını söyledi.
Genç çiftin birbirlerine çok yakıştığını ifade eden Bakan Soylu, “Allah, sizi nazarlardan korusun. Güzel bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Mevlana evliliği tarif ederken Hazreti Peygamberin yolu olarak tarif ediyor. Onun için kutlu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Resmi şahidiz. Burada bu güzel düğününüzde olanlar, konuklarımız, yakınlarımız şahit. Bizler sadece bir nikaha şahit olmak için buraya gelmedik. Aynı zamanda attığınız her adımın sizin geleceğinizin huzur içinde olması, evinizin bolluk ve bereket içinde olması, birbirinize olan sevginiz bir ömür daim olabilmesi için buraya hem dua ile geldik hem de şahitliğe geldik. Birbirinizi muhakkak çok sevin. Birbirinize çok saygı duyun. Ama birbirinizi sevmenizde sizi bugüne kadar getiren, yemeyen yediren, içmeyen içiren, evden çıkarken Ayetel Kürsi ile sizi zırhlandıran anne ve babalarınızı kendinizden birazcık daha fazla sevin. Bilin ki onların duaları ile zorlarınız kolaylaşır. Geleneklerinize, göreneklerinize bağlı bu memlekete güzel evlatlar yetiştirin. Cumhurbaşkanımızın da sözünü unutmayın en az 3 çocuk. Allah nasip eder güzel evlatlar yetiştirirsiniz” dedi.
Bakan Soylu, konuşmasının ardından Büşra ve Barış çiftine evlilik cüzdanını takdim etti. Genç çifte hediyelerini teslim eden Bakan Soylu, daha sonra kentten ayrıldı.

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