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21 yıllık fil hastası, ayakkabı ve çorap hayaline kavuşuyor

DHA

21 yıllık fil hastası, ayakkabı ve çorap hayaline kavuşuyor


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, yakalandığı fil hastalığı nedeniyle evinden çıkamaz hale gelen Ayşe Bolat'ın (41), ayakkabı ve çorap giyme hayaline az kaldı. DHA'nın 'Fil hastası Ayşe'nin ayakkabı ve çorap giyme hayali' haberi üzerine hayırseverlerin desteğiyle Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne gönderilen Bolat'ın tedavisi sonuç verdi. Ameliyatla sol ayağındaki şiş indirilen Bolat, 2022 Ocak ayında kontrole gidecek, gerekirse ikinci kez ameliyat masasına yatacak. Bolat, "İkinci ameliyat sürecinden sonra ayakkabı çorap giyme, çocuklarımla oynama, dışarıya çıkma gibi hayallerimi, 2022 yılının kasım ayında gerçekleştireceğim" dedi.
Kale Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe Bolat, 20 yaşındayken düşme sonucunda sol ayağındaki beyaz kan damarlarında tıkanıklık yaşadı. Hastalığını tedavi ettiremeyen Bolat'ın rahatsızlığı her geçen yıl arttı. Fil hastalığı teşhisi konulan Bolat, ayağındaki şiş sebebiyle evinden çıkamaz ve yürüyemez hale geldi. Bolat'ın yaşadığı sağlık sorunu, DHA´nın haberiyle kamuoyuna duyuruldu. Kale Mahallesi muhtarı Murat Aydın ve Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl'ün girişimleriyle hayırseverler, Bolat'ın tedavisi için harekete geçti. Yardımlar sonucu Ayşe Bolat, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde ameliyat edilip bir süre tedavi altında tutuldu. Ayağındaki şiş indirilen Bolat, geri döndüğü Muş'taki evinde kızlarının yardımıyla yürümeye başladı.
Ayşe Bolat'ın tedavisi Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde devam edecek. 2022 Ocak ayında doktor kontrolüne gidecek olan Bolat, gerekli görülmesi halinde ikinci kez ameliyat edilecek. Kızlarının yardımıyla da olsa yürümekten duyduğu mutluluğu dile getiren Bolat, "Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde masaj ve bandaj yöntemiyle bacağımın şişkinliğini düşürdüler. Sonrasında ameliyatım oldu. 9 saat süren ameliyatın süreci iyi geçti ama ağrı ve sızılar haliyle var. Ocak ayında tekrar kontrole gideceğiz. Eğer doktorum uygun bulursa, ikinci ameliyatıma gireceğim" dedi.
'SESİME SES OLDULAR'
İkinci ameliyat sürecinin de başarılı sonuçlanmasıyla 21 yıllık hayallerine kavuşacağını anlatan Bolat, "İkinci ameliyat sürecinden sonra, ayakkabı, çorap giyme, çocuklarımla oynama, dışarıya çıkma, gezmeye gitme gibi hayallerimin hepsini, Allah nasip ederse 2022 yılının kasım ayında gerçekleştireceğim. Mahalle muhtarı Murat Aydın ve Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl başta olmak üzere yardım eli uzatan bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Benim sesime ses oldular. 21 yıldır ben dua ettim. Allah sonunda duamı olması gereken kişilere ulaştırdı. Duam kabul oldu" diye konuştu.
Ayşe Bolat'ın eşi Osman Bolat, şunları söyledi:
"9 saatlik başarılı bir ameliyat ile 8 kiloya yakın, eşimin bacağından parça alındı. 3 ay sonrasında eşimin bir kontrol süreci var. Eğer uyumlu olursa 3 ay içerisinde, eğer uyumlu olmazsa 6 ay içerisinde tekrar ikinci bir ameliyatımız var. Eşimin hayali, ayakkabı ve çorap giymek, kızlarımla el ele tutuşup dışarıda kartopu oynamaktır. Eşim hayallerini gerçekleşecektir Allah'ın izniyle. Bizlere bu konuda destek olan herkesten Allah bir değil, bin kere razı olsun. Onların hakkını ödeyemeyiz."
Kale Mahallesi muhtarı Murat Aydın ve Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl de Bolat ailesini evinde ziyaret ederek, ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-11-02 10:23:01

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