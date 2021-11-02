Fatih Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

– Muş’un Malazgirt ilçesindeki Fatih Ortaokulunda açılan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda 28 proje sergilendi.

Fatih Ortaokulu öğrencilerinin kendi ilgi alanları üzerine çalışma yaparak geliştirdikleri projeler, okulun koridorlarında ve sınıflarında sergilenmeye başlandı. Sergi nedeniyle düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, AK Pati İlçe Başkanı Kenan Deniz, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen ile öğrenciler katıldı.

Fuara katılan Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında çalışma yürüttüklerini belirtti. Fuarda, öğrenciler tarafından hazırlanan 28 projenin gün boyunca sergileneceğini ifade eden Kaya, “Bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, projeye katılan tüm öğrenci ve öğretmenleri kutladı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından törene katılanlar, öğrencilerin hazırladığı projeleri inceledi.

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