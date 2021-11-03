Malazgirt Kaymakamlığından öğrencilere kaynak kitap desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt Kaymakamlığından öğrencilere kaynak kitap desteği

İHA

Malazgirt Kaymakamlığından öğrencilere kaynak kitap desteği

– Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı tarafından ortaokul öğrencilerine kaynak kitap desteğinde bulunuldu.
Malazgirt Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulunda düzenlenen kitap dağıtım törenine, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Jandarma Komutanı Aydın Aydın, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ile İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Törende öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kaymakam Demirer, çok ders çalışmanın iyi bir lise ve akabinde iyi bir üniversitenin kapısını açacağını söyledi. Kaymakam Demirer, "Güzel bir şekilde çalışıp önümüzdeki sınava hazırlanın. İnşallah güzel bir puan alırsınız. Güzel bir puan; güzel bir lise, güzel bir üniversite demektir. O yüzden sizler şuan en önemli senedesiniz. Bu sene derslerinize öğretmenlerinizle birlikte biraz ağırlık verin. Evlerinizde sınavlara hazırlıklarınızı yapın, testlerimizi çözün. Bir 67 ay yoğun tempoda geçirin. Eksikliklerinizi tamamlayın. Bu çerçevede hepinize şimdiden başarılar dilerim" dedi.
Konuşmaların ardından Kaymakam Demirer, beraberindekilerle birlikte Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girecek öğrencilere konu anlatımlı soru bankası kitapları dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özgür Özel: Süleyman Bey'in açıkladığı anketi kendisinden başka gören yok
YEREL HABERLER Özgür Özel: Süleyman Bey'in açıkladığı anketi ...
Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 15’e yükseldi Muş’ta ilk defa eyleme katılan anne: “Kızımı düğününe 2 gün kala silah zoruyla kaçırdılar”
YEREL HABERLER Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 15’e ...
Kaymakam Demirer, köylerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Demirer, köylerde incelemelerde bulundu
Fatih Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Fatih Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
Sağanak yağış pancar üreticisinin işini zorlaştırdı
YEREL HABERLER Sağanak yağış pancar üreticisinin işini zorlaştırdı
21 yıllık fil hastası, ayakkabı ve çorap hayaline kavuşuyor
YEREL HABERLER 21 yıllık fil hastası, ayakkabı ve çorap hayaline ...
Muş polisi dezavantajlı çocukları ilk defa sinemayla buluşturdu
YEREL HABERLER Muş polisi dezavantajlı çocukları ilk defa sinemayla ...
Fedakar öğretmenler, annelerinin adını kütüphanede yaşatacak
YEREL HABERLER Fedakar öğretmenler, annelerinin adını kütüphanede ...
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.