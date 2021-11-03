Malazgirt Kaymakamlığından öğrencilere kaynak kitap desteği

– Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı tarafından ortaokul öğrencilerine kaynak kitap desteğinde bulunuldu.

Malazgirt Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulunda düzenlenen kitap dağıtım törenine, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Jandarma Komutanı Aydın Aydın, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ile İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kaymakam Demirer, çok ders çalışmanın iyi bir lise ve akabinde iyi bir üniversitenin kapısını açacağını söyledi. Kaymakam Demirer, "Güzel bir şekilde çalışıp önümüzdeki sınava hazırlanın. İnşallah güzel bir puan alırsınız. Güzel bir puan; güzel bir lise, güzel bir üniversite demektir. O yüzden sizler şuan en önemli senedesiniz. Bu sene derslerinize öğretmenlerinizle birlikte biraz ağırlık verin. Evlerinizde sınavlara hazırlıklarınızı yapın, testlerimizi çözün. Bir 67 ay yoğun tempoda geçirin. Eksikliklerinizi tamamlayın. Bu çerçevede hepinize şimdiden başarılar dilerim" dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Demirer, beraberindekilerle birlikte Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girecek öğrencilere konu anlatımlı soru bankası kitapları dağıttı.

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