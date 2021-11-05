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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölağılı Köyü Kur’an Kursu törenle açıldı

İHA

Gölağılı Köyü Kur’an Kursu törenle açıldı

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Gölağılı köyünde yapımı tamamlanan Kur'an kursu törenle hizmete açıldı.
Açılışa Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, din görevlileri, köy halkı ve davetliler katıldı. Törende bir konuşma yapan Kaymakam Demirer, köy halkının birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir hizmeti hayata geçirdiğini belirterek, kursun yapımında katkısı ve emeği bulunan herkese teşekkür etti.
Kaymakam Demirer ve davetliler, kurs binasının açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından kursu gezen Kaymakam Demirer, Kur’an kursu hakkında köy muhtarından bilgiler aldı. Demirer, program sonrasında köydeki vatandaşlarla da sohbet ederek sorunlarını dinledi.

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