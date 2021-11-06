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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Güder, milli atleti evinde ziyaret etti

İHA

Kaymakam Güder, milli atleti evinde ziyaret etti

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, Milli Atlet Sezgin Ataç'ı (23) evinde ziyaret ederek başarılarının devamını diledi.
Varto ilçesinin Kalecik köyünde dünyaya gelen Şahin Ataç'ın 6 çocuğundan biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu ve Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan Sezgin Ataç’ı ziyaret eden Kaymakam Mehmet Güder, milli atlete çalışmalarından dolayı başarılar diledi. Ataç’ı manevi kardeşi olarak gören Kaymakam Güder, "Ülkemizi uluslararası alanda başarı ile temsil etti. Maddi ve manevi her türlü desteği vereceğiz. Yanındayız. Sevdiğimiz bir aile, tanıdığımız bir aile, sağ olsun babaları çok güzel gençler yetiştirmiş. Bugün Sezgin Ataç kardeşimizin evine misafir olduk. Yeni ilçeye geldiğimiz için kendisinin yapmış olduğu çalışmalar ve kazandıkları yarışmalar hakkında gerekli bilgileri aldık. Ben öncelikle başarılarından dolayı teşekkür ediyorum. 15 ülkede bugüne kadar ülkemizi temsil etti. Şu an hala da temsil etmeye devam ediyor. Ülkemizi dünyada temsil ettiği ve değerli ailesinin de böyle bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Varto'dan milli bir aletin çıkması bizi ayrıca duygulandırdı. Ben Sezgin'i Varto'nun gururu olarak görüyorum. İnşallah o başarıların üstüne başarılar ekleyerek gençlerimize de spor anlamında örnek olacak" dedi.
Kaymakam Mehmet Güder'ın yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnun olduklarını dile getiren Sezgin Ataç ise "Kaymakam Bey beni ve ailemi ziyarete geldi. Beni çok duygulandırdı. Ülkemi, Varto'yu ve Muş'u her yerde göstermek istiyorum. Bu Vartoluların başarısıdır. Diğer arkadaşlarıma da örnek olmak istiyorum. Aileme ve herkese örnek olmak istiyorum. Kaymakam Bey’in bize verdiği maddi ve manevi değerden ve destekten dolayı kendisine çok teşekkür ederim" diye konuştu.
Baba Şahin Ataç da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sezgin başarılı bir sporcumuzdur. Ülkeme ve yurduma hayırlı bir evlat yetiştirmişsem bir baba olarak ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.
Kaymakam Mehmet Güder, Milli Atlet Sezgin Ataç’a spor kıyafetleri hediye etti.

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