Köy okullarında okuyan 200 öğrenci, sinemayla tanıştı



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ Emniyet Müdürlüğü, köy okullarında eğitim gören öğrenciler için 'Çocuk Sinema Günleri' adı altında proje hazırladı. Proje kapsamda bugüne kadar yaklaşık 200 öğrenci, ilk kez sinema salonunda film seyretti.

İl Emniyet Müdürlüğü, köy okullarında eğitim gören öğrenciler için 'Çocuk Sinema Günleri' projesini hayata geçirdi. Hafta sonları polis teşkilatına ait otobüslerle köylerinden alınan öğrenciler, Emniyet Müdürlüğü´nde misafir edildi. Polisler tarafından karşılanan öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra tedbirler altında gidecekleri film için bilet aldı. Salon girişinde kendilerine ikram edilen yiyeceklerini alan öğrenciler, önce polis teşkilatını tanıtan filmi seyretti. Daha sonra animasyon filmi seyreden öğrenciler, ilk defa sinema salonuyla tanışmanın keyfini yaşadı. Film sonrasında müdürlük binasından ayrılan öğrenciler, tarihi Murat Köprüsü'nde polisler ile birlikte yemek yiyip, çay içerek sohbet etti. Gün sonunda öğrenciler yine servis araçlarıyla evlerine teslim edildi.

'ÇOK GÜZEL BİR GÜN GEÇİRDİK'

Öğrencilerden Elif Aykut, "İlk defa sinemaya gittik. Polis ağabey ve ablalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel etkinlikler yaptık. Çok güzel bir gün geçirdik. Her şey için teşekkür ediyoruz" dedi.

Tansu Demir ise, "Polis ağabey ve ablalarımız bizi okulumuzdan aldılar, konuk ettiler. Sinema salonunda çizgi filmler izledik. Tarihi Murat Köprüsü'ne de gidip, güzel bir gün geçirdik. Polis ağabey ve ablalarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulanan proje kapsamında her hafta 50 öğrenciyi film izlemeye götüren polisler, bugüne kadar 200 çocuğu sinemayla tanıştırdı. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-11-08 10:11:48



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