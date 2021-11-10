1071 Malazgirt Zafer Anıtları yenilendi

– Muş’un Malazgirt ilçesinde, 1071 Zafer Anıtlarında başlatılan bakım onarım çalışmaları tamamlandı.

Malazgirt’te 1987 yılında inşa edilen ve Anadolu kapılarının en önemli simgelerinden olan Zafer Anıtlarında başlatılan yenilenme çalışmaları ile Malazgirt Seyir Tepesinin yapımı ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. 1071 Zafer Anıtında yapılan çalışmaları değerlendiren İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Muş Valisi İlker Gündözöz’e ilçeye verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti. Kaymakam Demirer, “Zafer Anıtları içinde tüm Malazgirt ilçesini ve Malazgirt Kalesini görebilen seyir tepesi, 16 Türk Cumhuriyetlerini temsil eden bayrak alanı, Anadolu’nun anahtarlarını simgeleyen zafer anıtları boyama ve düzenleme, helikopter pisti yenilenme ve boyama çalışmaları yapıldı. Zafer Anıtı alanımız yapılan çalışmalar ile çok daha güzel bir görünüme kavuşmuştur. İlçemize gelen misafirlerimiz için gezilecek ve görülecek yerlerin en başında gelmektedir. Sayın Valimize tarihi ilçemize verdikleri katkılardan dolayı şahsım ve ilçe halkı adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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