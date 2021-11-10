Muş'taki evlat nöbetine 2 katılım daha; '22 yıldır oğlumdan haber bekliyorum'



Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,(DHA)MUŞ'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek evlat nöbeti tutanların sayısı 2 ailenin katılımyla 17'ye çıktı.

Eyleme katılan Şerife Güvenç, oğlu Mehmetşah'ın 1999'da İstanbul'da kaçırıldığını belirterek, "22 yıldır oğlumdan bir haber bekliyorum. Çocuğumu istiyorum" dedi.

Kentte terör örgütü PKK'nın çocuklarını kaçırdığı söyleyen aileler, çarşamba günleri HDP İl Başkanlığı binası önüne gelip evlat nöbeti tutuyor. 30'uncu haftada nöbet tutanların sayısı 2 ailenin daha katılmasıyla 17'ye yükseldi. Evlat nöbetine yeni katılan Şerife Güvenç, oğlu Mehmetşah'ın 1999 yılında İstanbul'dan dağa kaçırıldığını söyledi. Oğluna teslim olması çağrısı yapan Güvenç "Nişanlıyken birden ortadan kayboldu. Düğünü vardı, hiç haberimiz olmadı. O kadar aradık, ama yok. 22 yıldır oğlumdan bir haber bekliyorum. Çocuğumu istiyorum" diye konuştu. Mehmet Salih Seyhan da eyleme 1992 yılında İstanbul'dan dağ kaçırıldığını belirttiği oğlu Ahmet için katıldığını söyledi. Seyhan, oğluna 'teslim ol' çağrısı yaptı.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-11-10 14:05:11



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