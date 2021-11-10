Muş’ta 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programı Vali Gündüzöz: "Şehitlerimizin emaneti olan, analarına, babalarına, evlatlarına, kardeşlerine, bacılarına her zaman saygılı bir millettir bu aziz millet. Bazı densizler çıkabilir ama"

Muş merkez ve ilçelerinde 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü kapsamında program düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na valilik ve belediyenin çelenklerinin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program daha sonra Muş Öğretmenevi konferans salonunda devam etti.

Burada bir konuşma yapan Muş Valisi İlker Gündüzöz, “Bu millet sevdiği insanları asla unutmaz. Bu millet için refah çok önemlidir. Cumhuriyetimiz genç olsa da devletimiz çok genç bir devlet değil, kadim bir devlettir. Biz 1923’ten beri Anadolu’da var olan bir devlet değiliz. Biz, 1071, hatta onun daha gerilerinde, bu coğrafyada devlet olarak var olan, örgütlenmiş aziz bir milletin torunlarıyız” dedi.



“Bazı densizler çıkabilir”

Türk halkının son derece ince, sevdiğini gönülden seven ve vefalı bir millet olduğunu vurgulayan Vali Gündüzöz, “Aradan bunca yıl geçmiş ama hala saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Bunun yanında bu millet ince bir millettir, vefalıdır. Şehidine, gazisine hürmetkardır. Bizim şehitlerimiz son derece önemlidir. Çanakkale’yi ziyaret ettiğinde bugün bile tüyleri ürperir insanın. Oradaki manevi hava, manevi iklim pek çok yerden farklıdır. Hemen hissedersiniz. Çünkü orada şüheda vardır. Onun için biz şehitlerimize, bu millete hizmet edenlere, gazilerimize çok özel önem veririz. Şehitlerimizin emaneti olan, analarına, babalarına, evlatlarına, kardeşlerine, bacılarına her zaman saygılı bir millettir bu aziz millet. Bazı densizler çıkabilir ama bu milletin özü, bu milletin büyük çoğunluğu, işte bu kadim devlet geleneğinden ve ince ruhtan esinlenen bir millettir” ifadelerini kullandı.

Şiirlerin okunduğu program, öğrenciler tarafından sunulan oratoryo ile sona erdi.

Törene İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya, MAUN Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkân ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Malazgirt’te da 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı

Malazgirt ilçesindeki ilk tören Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumu ile başladı. Program, saat 09.05'te siren sesi ile 2 dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunması ve göndere çekilen bayrağın yarıya indirilmesiyle sona erdi. Programın ikinci bölümüne ise kültür merkezi konferans salonunda devam etti. Burada ise öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi sunularak, şiirler okundu. İlçedeki müzik öğretmenleri tarafından koro halinde türkülerin okunmasının ardından program sona erdi.

Programa Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Levent Tağma, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti ve STK temsilcileriyle öğrenci ve öğretmenler katıldı.



Varto da 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı

Varto ilçesinde ise Hükümet Konağı önünde başlayan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü törenlerine Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Güder, Cumhuriyet Başsavcısı Suna Bal Eşmeli, Garnizon Komutanı Asteğmen Yusuf Kalkan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cengiz Mete Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu sonrası 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, anma törenlerine Varto Kültür Merkezi konferans salonunda devam edildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiirler okunarak, oratoryo ve sinevizyon gösterisi yapıldı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tören sona erdi.



Bulanık'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı

İlçe Kaymakamlığı önünde çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Bulanık Belediyesi toplantı salonunda devam etti. Şiirlerin okunduğu programda daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Tekin Kıpçak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, sivil toplum örgütleri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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