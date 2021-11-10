Muş’ta 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programı Vali Gündüzöz: "Şehitlerimizin emaneti olan, analarına, babalarına, evlatlarına, kardeşlerine, bacılarına her zaman saygılı bir millettir bu aziz millet. Bazı densizler çıkabilir ama"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programı Vali Gündüzöz: "Şehitlerimizin emaneti olan, analarına, babalarına, evlatlarına, kardeşlerine, bacılarına her zaman saygılı bir millettir bu aziz millet. Bazı densizler çıkabilir ama"

İHA

Muş’ta 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programı Vali Gündüzöz: "Şehitlerimizin emaneti olan, analarına, babalarına, evlatlarına, kardeşlerine, bacılarına her zaman saygılı bir millettir bu aziz millet. Bazı densizler çıkabilir ama"

Muş merkez ve ilçelerinde 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü kapsamında program düzenlendi.
Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na valilik ve belediyenin çelenklerinin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program daha sonra Muş Öğretmenevi konferans salonunda devam etti.
Burada bir konuşma yapan Muş Valisi İlker Gündüzöz, “Bu millet sevdiği insanları asla unutmaz. Bu millet için refah çok önemlidir. Cumhuriyetimiz genç olsa da devletimiz çok genç bir devlet değil, kadim bir devlettir. Biz 1923’ten beri Anadolu’da var olan bir devlet değiliz. Biz, 1071, hatta onun daha gerilerinde, bu coğrafyada devlet olarak var olan, örgütlenmiş aziz bir milletin torunlarıyız” dedi.

“Bazı densizler çıkabilir”
Türk halkının son derece ince, sevdiğini gönülden seven ve vefalı bir millet olduğunu vurgulayan Vali Gündüzöz, “Aradan bunca yıl geçmiş ama hala saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Bunun yanında bu millet ince bir millettir, vefalıdır. Şehidine, gazisine hürmetkardır. Bizim şehitlerimiz son derece önemlidir. Çanakkale’yi ziyaret ettiğinde bugün bile tüyleri ürperir insanın. Oradaki manevi hava, manevi iklim pek çok yerden farklıdır. Hemen hissedersiniz. Çünkü orada şüheda vardır. Onun için biz şehitlerimize, bu millete hizmet edenlere, gazilerimize çok özel önem veririz. Şehitlerimizin emaneti olan, analarına, babalarına, evlatlarına, kardeşlerine, bacılarına her zaman saygılı bir millettir bu aziz millet. Bazı densizler çıkabilir ama bu milletin özü, bu milletin büyük çoğunluğu, işte bu kadim devlet geleneğinden ve ince ruhtan esinlenen bir millettir” ifadelerini kullandı.
Şiirlerin okunduğu program, öğrenciler tarafından sunulan oratoryo ile sona erdi.
Törene İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya, MAUN Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkân ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Malazgirt’te da 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı
Malazgirt ilçesindeki ilk tören Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumu ile başladı. Program, saat 09.05'te siren sesi ile 2 dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunması ve göndere çekilen bayrağın yarıya indirilmesiyle sona erdi. Programın ikinci bölümüne ise kültür merkezi konferans salonunda devam etti. Burada ise öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi sunularak, şiirler okundu. İlçedeki müzik öğretmenleri tarafından koro halinde türkülerin okunmasının ardından program sona erdi.
Programa Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Levent Tağma, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti ve STK temsilcileriyle öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Varto da 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı
Varto ilçesinde ise Hükümet Konağı önünde başlayan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü törenlerine Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Güder, Cumhuriyet Başsavcısı Suna Bal Eşmeli, Garnizon Komutanı Asteğmen Yusuf Kalkan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cengiz Mete Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu sonrası 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, anma törenlerine Varto Kültür Merkezi konferans salonunda devam edildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiirler okunarak, oratoryo ve sinevizyon gösterisi yapıldı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tören sona erdi.

Bulanık'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı
İlçe Kaymakamlığı önünde çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Bulanık Belediyesi toplantı salonunda devam etti. Şiirlerin okunduğu programda daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Tekin Kıpçak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, sivil toplum örgütleri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş'taki evlat nöbetine 2 katılım daha; '22 yıldır oğlumdan haber bekliyorum'
YEREL HABERLER Muş'taki evlat nöbetine 2 katılım daha; '22 yıldır ...
1071 Malazgirt Zafer Anıtları yenilendi
YEREL HABERLER 1071 Malazgirt Zafer Anıtları yenilendi
Kaymakam Güder’den vefat eden Kıbrıs Gazisinin ailesine başsağlığı ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Güder’den vefat eden Kıbrıs Gazisinin ...
Muş'ta 'huzur' uygulaması; dron kullanıldı, metruk binalar arandı
YEREL HABERLER Muş'ta 'huzur' uygulaması; dron kullanıldı, metruk ...
Polis, tepe lambalarını “Huzur Muş” için yaktı Muş polisi “Huzur Muş” uygulamasıyla suçlulara geçit vermiyor
YEREL HABERLER Polis, tepe lambalarını “Huzur Muş” için yaktı Muş ...
Vali Gündüzöz "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası için direksiyon başına geçti
YEREL HABERLER Vali Gündüzöz "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası ...
Minik Umrenur, annelerini kaybeden kedi yavrularına sahip çıktı Kendisi küçük yüreği büyük Umrenur, boş arazide bulduğu kedilere gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER Minik Umrenur, annelerini kaybeden kedi yavrularına ...
İthal kömür fiyatı artınca yerli kömüre rağbet arttı
YEREL HABERLER İthal kömür fiyatı artınca yerli kömüre rağbet arttı
Köy okullarında okuyan 200 öğrenci, sinemayla tanıştı
YEREL HABERLER Köy okullarında okuyan 200 öğrenci, sinemayla tanıştı
Varto’da kilitli parke taşı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Varto’da kilitli parke taşı çalışmaları devam ediyor
Muş'ta sonbahar güzelliği Ünlü fotoğrafçılar sonbahar manzaralarını fotoğrafladı
YEREL HABERLER Muş'ta sonbahar güzelliği Ünlü fotoğrafçılar sonbahar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.