Polis Özel Harekat timlerinin tatbikatı gerçeğini aratmadı (2)- Yeniden

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, Polis Özel Harekat timlerinin senaryo gereği terörist unsurlara yönelik düzenlediği tatbikat gerçeğini aratmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat timleri merkeze bağlı Karaağaç beldesi kırsalında senaryo gereği meskun mahalde eylem hazırlığında olan terörist için harekete geçti. Gerçek mühimmat, ses ve sis bombalarının kullanıldığı tatbikatta terörist etkisiz hale getirildi. 280 metre uzaklıktaki hedefin vurulmasıyla Türk bayrağı açıldı. Gerçeği aratmayan tatbikat, polis ekiplerinin dağın zirvesinde 'Muş Polis Özel Harekat' yazılı pankartı açmasıyla son buldu.

Vali İlker Gündüzöz, "Hem arazi, hem meskun mahal bir arada karma bir terörist eyleme karşı operasyon mizanseniyle tatbikat yapıldı" dedi. Gündüzöz, "Arkadaşlarımızın eğitimlerini gözden geçirmeleri, gerçeğine çok yakın bu olaylarda tekrar tekrar tecrübe kazanmalarını sağlayan önemli bir uygulamadır. Burada tatbikatlarını yine kardeş kuruluş jandarma teşkilatımız ile birlikte izledik. Artık jandarma, emniyet bir arada, koordinasyon içerisinde faaliyet göstermektedir. Hem istihbarat paylaşımı hem çeşitli tatbikatlarını da bir arada yapabilmektedir. Bu bize büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bugün burada Özel Harekâtçıların gerçekten gerçek hayatta olduğu gibi gerçeğine çok yakın bir operasyonel faaliyetini izlemekten gurur duyduk, mutluluk duyduk. Keskin nişancımızın uzaktan balonu vurup, Türk bayrağını meydana çıkarması da ayrı bir gurur verici hareketti" diye konuştu.

Bölgede özellikle de Bingöl-Diyarbakır-Muş üçgenindeki Şenyayla'da terörün olmadığını belirten Vali Gündüzöz, "Bölgemiz gerçekten bir huzur beldesi, huzur ili. Bu açıdan jandarmamız ve polisimiz, iç güvenlik unsurlarımız korucularımızla birlikte jandarmanın emrinde bu terörden tamamen arındırmış durumdayız. Tabi biz devlet olarak her zaman, her koşulda hazır olmak durumundayız. Çünkü hainler her zaman çeşitli hesaplar içerisinde olabilirler. O yüzden de şimdi bu tatbikatlar, bunun gibi eğitimler bizim için önemli. Artık bu bölgede terör yok. Terörün adı yok. Şenyayla da dahil. Şenyayla´ya artık pikniğe gideceğiz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-11-10 16:38:56



