Muş'ta koruma ve bakım altındaki çocuklar festivalde eğlendi



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) MUŞ´ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi'nce pandemi nedeniyle ara verilen etkinliklere yeniden başlandı. Koruma ve bakım altındaki çocuklar 2'nci Çocuk Festivali'nde gönüllerince eğlendi.

Ahmedi Hani Parkı´ndaki 2'nci Çocuk Festivali'ne Vali Yardımcısı Hasan Taş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy ve davetliler katıldı. Festivalde palyaço etkinliği, çocuk korusu dinletisi ve uçurtma şenliğinin yanı sıra Türk halk oyunları gösterisi, çeşitli mini oyunlar, futbol ve voleybol müsabakası ile geleneksel oyunlar oynandı. Yemek ikramının da yapıldığı festivalde çocuklar keyifli saatler geçirdi.

Festivalin önemine değinen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, "Teknolojiden uzak çocukların akranlarıyla geleneksel oyunlardan tutun günümüzün oyunlarına kadar futbol, badminton, voleybol, uçurtma şenliği, halat çekme ve çengel atma gibi oyunlar düzenlendi. Bugün çocuklarımızın gözünde baharın renklerinin içinde daha sıcak ve güzel bir renk daha gördük. Çocuklarımızın gözlerinde parıldayan renkler. Bu anlamda çocuklarımızın bu güzel yüzünü görünce, bizde çok mutlu olduk. Pandemi süreci ve onun getirmiş olduğu sorunların arkasında çocuklar için güzel bir destek oldu. Çocuklarımız unutamayacakları bir gün yaşadılar. Düzenlenen etkinlikle koruma ve bakım altındaki çocuklarımızın gönüllerine dokunulmuş oldu. Biz de bu anlamda çok mutlu olduk" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklardan Gamze Şeker, "Pandemi nedeniyle uzun bir süredir dışarı çıkamıyorduk. Burada çok güzel şeyler oynadık. Uçurtma, balon uçurduk. Halay çektik ve her şey çok güzeldi. Allah razı olsun. Her şey için çok teşekkürler" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle uzun süredir dışarı hiç çıkmadıklarını anlatan Hediye Özen de, "Bizim için pandemi süreci evde çok sıkıcı geçiyordu. Biz buraya geldiğimiz için çok mutluyuz, çok eğlendik" dedi. Palyaço Kader Akman da, "Pandemi döneminde çocuklar çok evde kaldılar ve böylelikle sıkıldılar. Bizler de şimdi çocuklarla birlikte dışarıdayız, onlarla beraberiz. Oyunlarla onların keyiflerine ortak olduk. Bu bizler için de çok mutluluk vericiydi" ifadelerini kullandı.

DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-11-11 15:34:52



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