Muş’ta 97 düzensiz göçmen yakalandı

Muş’ta jandarma ekipleri tarafından 2 minibüs içerisinde 97 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 110 Kasım 2021 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında merkez ve Hasköy ilçesinde icra edilen operasyonlarda 97 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 5 şüpheliden birinin tutuklandığı, 4’ünün de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, 2 araca ise işlem yapılarak otoparka çekildiği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.