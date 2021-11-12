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65 yaşındaki Türkan teyze ölen eşi için Kur’an-ı Kerim öğreniyor

İHA

65 yaşındaki Türkan teyze ölen eşi için Kur’an-ı Kerim öğreniyor

Muş’un Hasköy ilçesinde açılan Kur’anı Kerim kursuna katılan 65 yaşındaki Türkan Demir, ölen eşi ve yakınlarına Yasini Şerif okumak için kursa geldiğini söyledi.
Hasköy Müftülüğü tarafından kadınlar ve 46 yaş çocuklara yönelik açılan Kur’anı Kerim kursuna 100 kursiyer kayıt yaptırdı. Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği kursta 1565 yaş arasındaki kadınlar Kur’an Kerim öğreniyor. 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Kul Zühdü Camii ve Külliyesi’nde açılan kursa katılan kadınlar, Kur’an Kerim'in yanında temel dini bilgileri de öğrenme imkanı elde ediyor.
Kurs öğreticisi ve yöneticisi Cansu Soylu, kursta her yaş gruptan öğrenci olduğunu ve özellikle yaşlı teyzelerin kursa yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi. 100 kursiyerin kayıt yaptırdığını kaydeden Soylu, “Haftanın beş günü olmak üzere kursiyerlerimize Kur’anı Kerim öğretiyoruz. Bunun yanında ibadet, itikat, siyer, ahlak, tecvit gibi temel dini bilgileri de veriyoruz” dedi.
Yaş sınırının olmadığı kursta 15 yaşından 65 yaşına kadar kadınların Kur’anı Kerim dersi aldığın dile getirene Soylu, “Kursa aynı evden bir anne iki kızı ile birlikte katılıyor ve aynı sırada birlikte Kur’anı Kerim öğreniyorlar. Yine 65 yaşında Kur’anı Kerim’i öğrenmek için gelen teyzelerimiz var. Bunun yanında buraya gelen 46 yaş arasındaki çocuklarımız da hem ana sınıfı eğitimi hem de dini eğitim alıyor” ifadelerini kullandı.
Ölen eşinin mezarı başında Yasini Şerif okumak için kursa katıldığını belirten 11 çocuk ve 75 torun sahibi Türkan Demir de, “Eşim birkaç yıl önce vefat etti. Eşime Kur'an okumak için kursa katıldım. Burada hocaların yardımı ile okumayı öğrenmek istiyorum” diye konuştu.
Annesi ve ablasıyla birlikte Kur’anı Kerim’i öğrenmek için kursa kayıt yaptırdıklarını söyleyen Neşe Öztosun ise, “Ben, annem ve ablam ile birlikte aynı sırada oturup Kur’anı Kerim okuyoruz. Kurstan çok memnunuz. Burada Kur’anı Kerim okuyor, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in hayatını öğreniyoruz” diye konuştu.

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