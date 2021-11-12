Kaymakam İlidi’den emniyet kemeri kontrolü

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Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında kemer kontrolü yaparak sürücüleri bilgilendirdi.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek ve kurum amirleri ile birlikte ilçe girişinde bulunan uygulama noktasında kemer kontrolü yaparak sürücüleri bilgilendiren Mehmet İlidi, "Trafikte emniyet kemeri, yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 oranında azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar" ifadelerini kullandı.

İlçe EMniyet Müdürü Aytaç Tefek, uygulamada araç şoförlerine emniyet kemerinin hayat kurtardığını hatırlatarak, trafik kurallarına da uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Uygulama esnasında araç sürücülerine ve yolculara da çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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