Malazgirt’te “Bi Hareketine Bakar Hayat” uygulaması

Muş’un Malazgirt ilçesinde, İçişleri Bakanlığının başlattığı “Bi Hareketine Bakar Hayat” projesi kapsamında trafik uygulaması yapılarak sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Malazgirt Cumhuriyet Meydanı’nda Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Levent Tağma’nın katıldığı trafik uygulamasında sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Bakanlığın “Bi Hareketine Bakar Hayat” sloganı ile yapılan trafik uygulamasında güvenli bir şekilde durdurulan araç sürücülerine emniyet kemerinin önemi anlatılarak, broşürler ve hediyeler verildi.

Açıklamalarda bulunan Kaymakam Demirer, emniyet kemerinin önemine değinerek, “Emniyet kemeri kazalarda yaralanma ve hayat kaybı riskini en aza indiren bir etken. Bir hareketimiz ile takacağımız bu emniyet kemeri, belki de o anda hayatımızın dönüm noktası olabilir. Tüm sürücülerimizi, araçlarına bindikleri anda bir hareket ile emniyet kemerlerini takmaya ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmaya davet ediyorum” dedi.

Kaymakam Demirer, sürücülerin yanlarında bulunan çocuklara kırmızı düdük hediye ederek, babaları ve akrabalarını hız yapmaları halinde kırmızı düdükleri çalıp onları yavaş gitmeleri konusunda uyarmalarını istedi.

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