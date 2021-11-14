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Muşlu dünya 3'üncüsü güreşçi yeni yetenekler arıyor

DHA

Muşlu dünya 3'üncüsü güreşçi yeni yetenekler arıyor


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)GÜRCİSTAN´ın başkenti Tiflis´te 2016 yılında düzenlenen Grekoromen Stil Dünya Şampiyonası´nda 100 kiloda 3´üncü olan milli sporcu Davut Olcan (26), güreş branşı antrenörü ve aynı zamanda amcası olan Osman Olcan (40) ile birlikte köy köy dolayarak, ata sporu güreş için yetenekli yeni sporcular keşfediyorlar.
Gürcistan´ın başkenti Tiflis´te 2016 yılında düzenlenen Grekoromen Stil Dünya Şampiyonası´nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Davut Olcan, 100 kiloda 3´üncü olmayı başardı. Dünya şampiyonasında İstiklal Marşı'nı okutup, Türk bayrağını dalgalandırmanın mutluluğunu yaşayan Olcan, köyden şampiyonaya uzanan başarılı bir hayat öyküsüne sahip. Olcan, güreş antrenörü ve aynı zamanda amcası olan Osman Olcan ile birlikte köyleri tek tek gezerek, ata sporu için yetenekli yeni sporcular keşfediyor. Köylerde yapılan keşif sonrasında kayıtları yapılan çocuklar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki salonlarda başarılı bir sporcu olabilme noktasında, eğitimlerden geçiriliyor.
Avrupa şampiyonasında 11´inci, dünya şampiyonasında 3´üncü olmanın nasip olduğunu belirten Davut Olcan, "Oluşturduğumuz bu alt yapının dünya şampiyonasında o mükemmel hissi yaşamasını istiyorum. Antrenörlerimizle beraber köy köy gezip, yetenekli çocukları buluyoruz. Böylelikle ata sporuna katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki; dünyada, Avrupa´da, olimpiyatlarda çok başarılı olalım. İyi yerlere gelelim. Hedefimiz, amacımız, Muş´tan bir olimpiyat şampiyonu çıkarmak" diye konuştu.
Antrenör Osman Olcan ise, gezileri kapsamında ata sporu olan güreş için yetenekli çocuklar aradıklarını belirtti. Olcan, "Bu taramalarda 9-11 yaş grubundaki çocuklarımızı seçip, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki güreş salonumuzda onları yetiştirip, Avrupa, dünya ve Türkiye´deki yarışmalarda bizi temsil etmeleri için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Yetenek taramasındaki amacımız; köylerdeki çocukların spor yapmasıdır. Yeteneklerin kaybolmamasıdır. Buralardaki yetenekli sporcuları keşfetmektir. Bu amaçla bizler de köy köy gezerek, sporcularımızı tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.
Köy çocuklarından İnan Mutlu ise, çok iyi bir güreş sporcusu olmak istediğini belirterek, taramalarda yer aldığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-11-14 11:13:27

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