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Muş’ta sokak hayvanları için beslenme alanları ve barınaklar inşa edildi Muş’ta sokak hayvanları kış mevsimini rahat geçirecek

İHA

Muş’ta sokak hayvanları için beslenme alanları ve barınaklar inşa edildi Muş’ta sokak hayvanları kış mevsimini rahat geçirecek

Muş’ta, Bana Göz Kulak Ol Derneği tarafından sokak hayvanlarının çetin kış mevsiminde beslenmeleri ve barınmaları için barınaklar inşa edildi.
Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan illeri arasında yer alan Muş’ta sokak hayvanları için harekete geçen Bana Göz Kulak Ol Derneği, kolları sıvayarak hayvanların kış şartlarından etkilenmemesi amacıyla barınma noktaları oluşturdu. Sert iklim şartları altında yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarının daha iyi bir yaşam sürmeleri için Karasu Nehri kenarında Muş Belediyesi tarafından tahsis edilen alanda inşa edilen 6 barınak, sokak hayvanlarının yeni evi olacak.

“Sokak hayvanlarımız kış şartlarında aç kalmayacaklar”
Yapılan barınaklarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan sokak hayvanları gönüllüsü Fatma Çali, sokak hayvanlarına gönüllü olarak bakım ve besleme yaptıklarını söyledi. Her yıl olduğu gibi bu yılda ‘Bana Göz Kulak Ol Derneği’nin sokak hayvanları için destek sağladığını kaydeden Çali, “Özge Özder Hanımefendinin desteğiyle buradaki sokak hayvanları için 2 ton mama yardımı ve kulübe desteği sağlandı. Hem ahşap hem de betonarme olarak barınaklar yapıldı. Bu sene de çetin geçecek olan kış şartları dolayısıyla sokak hayvanlarımızın daha iyi beslenmeleri mevcut olacak. İnşallah bu yardımların devamı hem Türkiye geneli hem de Muş genelinde sağlanır. Bu sene de sokak hayvanlarımız kış şartlarında aç kalmayacaklar, öyle umut ediyoruz” dedi.

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