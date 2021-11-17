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Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 20’ye yükseldi Evlat nöbetine katılan acılı baba Hiyasettin Demir: “Oğlumu annesinin yanından silah zoruyla götürdüler”

İHA

Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 20’ye yükseldi Evlat nöbetine katılan acılı baba Hiyasettin Demir: “Oğlumu annesinin yanından silah zoruyla götürdüler”

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 20’ye yükseldi.
HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan ailelerin evlat hasreti sürüyor. Öğle saatlerinde parti binası önüne gelen anneler, 31’inci haftada da oturma eylemine devam etti. Parti önünde toplanan aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açarak HDP ve PKK aleyhinde slogan attı. Eyleme devam eden 17 aileye bir destek de Demir, Derici ve Taş ailelerinden geldi.
Oğlundan 2012 yılından bu yana haber alamadığını anlatan baba Hiyasettin Demir, oğlunu çok sevdiğini ve geri dönmesini beklediğini söyledi. Oğlu İhsan Demir’in kandırılarak götürüldüğünü ifade eden Demir, “Hasköy’den götürdüler. 9 yıldır görmedim, haber alamıyorum. Oğlum, annen, kardeşin, bacın seni çok seviyor, gel teslim ol, orası boştur” dedi.

“Oğlumu annesinin yanından silah zoruyla götürdüler”
15 yaşındaki oğlu Ramazan Derici’nin 7 yıl önce çobanlık yaptığı dönemde evden PKK tarafından silah zoruyla götürüldüğünü anlatan baba Fesih Derici de, “Gece eve girdiler, zorla tüfekle çıkarıp götürdüler. Ben evde yoktum, sadece hanımım evde vardı. Gece çocuk hayvanların önünden geldi. Onlar da çocuğu takip etmiş ve eve gelmişler. Annesi ağlamış, oğlum ağlamış, ‘Beni götürmeyin annem hasta, şimdi bırakın sonra geleyim’ demiş. Onlar yok diyerek silah zoruyla alıp götürmüşler. Oğlum o zaman 1415 yaşlarındaydı. Oğluma ‘Sen rahat durmazsan seni vuracağız. Aileni, çoluk çocuğu vuracağız’ diye tehdit etmişler. Oğlum biz 7 yıldır senin arkandan ağlıyor, üzülüyoruz. Annen de burada eylemde. Seni çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kardeşimi öldürdüler mi, ne yaptılar bilmiyorum”
Kardeşi Abbas Taş’ın 30 yıl önce zorla götürüldüğünü söyleyen ağabeyi Abdurrahman Taş ise, “Kardeşim çobandı. Peşine çok düştüm ama bir haber alamadım. Bize göstermediler. Öldürdüler mi, ne yaptılar bilmiyorum” diye konuştu.
Yaklaşık 900 gündür çocuğu için eyleme katıldığını kaydeden baba Şemsettin Özcan, HDP’den çocuğunu istediğini dile getirerek, “HDP bizden ne istiyor. Allah belalarını versin. Bizi niye bu savaşa sürüklüyorlar. Çocuklarımızı zorla alıp götürüyorlar. Bunların ne hakkı var bizi rahatsız ediyorlar. Benim çocuğumu götürüp İsrail, Amerika’ya veriyor, kendi çocuğunu ise başka yerde okutuyor” şeklinde konuştu.

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