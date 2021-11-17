Muş'ta menfeze gizlenmiş tüfek, şarjör ve fişekler ele geçirildi

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, terör örgütü PKK´ya yönelik düzenlenen Eren-4 Şehit Jandarma Üsteğmen Suat İshakoğlu Operasyonu kapsamında, menfez içerisine gizlenen 1 piyade tüfeği ile şarjörler ve fişekler ele geçirildi.
Muş Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Malazgirt İlçesine bağlı Yolgözler Köyü kırsalında Eren-4 Şehit Jandarma Üsteğmen Suat İshakoğlu operasyonu icra edildiği belirtildi. Operasyon çerçevesinde menfez içerisine gizlenmiş vaziyette, terör örgütüne ait olduğu tespit edilen; 1 adet G3 piyade tüfeği ve ona ait 8 adet şarjör ile 29 adet fişek ele geçirildiği belirtildi. Öte yandan terörle mücadelede kararlılığa dikkat çekilerek, operasyonların devam edeceği vurgulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-11-17 15:36:01
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