Muş’ta terör örgütü PKK’ya ait silah ele geçirildi

Muş’un Malazgirt ilçesinde jandarma tarafından “Eren4 Şehit Jandarma Üsteğmen Suat İshakoğlu Operasyonu” kapsamında terör örgütü PKK’ya ait olduğu tespit edilen silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Muş’un Malazgirt ilçesi, Yolgözler köyü kırsalında, Eren4 Şehit Jandarma Üsteğmen Suat İshakoğlu Operasyonu kapsamında; 17 Kasım 2021 tarihinde menfez içerisine gizlenmiş vaziyette, terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 1 G3 piyade tüfeği, 8 G3 piyade tüfeği şarjörü, 29 adet 7,62 milimetre çapında fişek ele geçirildi” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.