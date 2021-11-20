Hayvan sever kadın 8 yıldır sokak hayvanlarına gözü gibi bakıyor Hayvan sever Rabia Tanrıverdi: “Elimde mama olmadığı gün sabah olmasını istemiyorum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvan sever kadın 8 yıldır sokak hayvanlarına gözü gibi bakıyor Hayvan sever Rabia Tanrıverdi: “Elimde mama olmadığı gün sabah olmasını istemiyorum”

İHA

Hayvan sever kadın 8 yıldır sokak hayvanlarına gözü gibi bakıyor Hayvan sever Rabia Tanrıverdi: “Elimde mama olmadığı gün sabah olmasını istemiyorum”

Muş’ta 8 yıldır sokak hayvanlarına sahip çıkan Rabia Tanrıverdi isimli kadın, her sabah kapısının önünde bekleyen kedi ve köpeklerin beslemesini yapıyor.
Merkeze bağlı Minare Mahallesi’nde yaşayan ve evinin bir bölümünü kedi yuvası haline getiren 35 yaşındaki Rabia Tanrıverdi, sokak hayvanlarına gözü gibi bakıyor. Her geçen gün sayısı artan hayvanları doyurmak için büyük emek harcayan Tanrıverdi, 8 yıldır kedilerin beslenmesinden temizliğine, sağlık sorunlarına kadar her ayrıntı ile yakından ilgileniyor. Tanrıverdi, çetin kış mevsimi öncesi hayvan severlerden mama desteği bekliyor.
Kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarının bakımını yaptığını ifade eden Rabia Tanrıverdi, “Ben, Peygamber Efendimizin hayvan sevgisini örnek alarak kedilere sahip çıktım ve onları sevdim. Bu nedenle her geçen gün kedi ve köpek sevgisi içime doğdu. Üç yıl çalışarak hiçbir yerden yardım almadan kazandığım para ile onlara baktım ve bakmaya devam ediyorum” dedi.

“Elimde mama olmadığı gün sabah olmasını istemiyorum”
Sabah kalktığı zaman ilk işinin kedileri doyurmak olduğunu anlatan Tanrıverdi, “Akşamdan yemekleri hazırlıyorum. Çünkü kapıyı açar açmaz hemen mama istiyorlar. Mutlaka ilk önce yemeklerini vermem gerekiyor. Daha sonra su ve diğer bakımlarını yapıyorum. Günde 3 öğün karınlarını doyuruyorum. Mama olduğu zaman mama ile besliyorum, olmadığı zaman yoğurdun içine ekmek doğrayarak beslemeye çalışıyorum. Ancak bunu yaparken çevreyi kirletiyorlar diye komşularımız karşı çıkıyor. Elimde mama olmadığı gün sabah olmasını istemiyorum. Çünkü onları aç görmek beni çok üzüyor” ifadelerini kullandı.

“Evimizde bir kedi var bir tane daha almak istedik”
Rabia Tanrıverdi’nin beslediği kedilerden birini sahiplenen hayvan severlerden Zarife Güngör de, “Rabia’nın çok fazla kedi bakımını yaptığı öğrendim. Bende ona destek olmak için bir kediyi alıp sahiplenmek istedim. Çünkü dışarıda bir sürü aç ve susuz hayvan var. Duyarlı olmak istedik. Evimizde bir kedi var, bir tane daha aldık ve evimize götüreceğiz” diye konuştu.

“Hayvanları çok seviyoruz”
Kedileri çok sevdiğini vurgulayan Zarife Güngör’ün kızı minik Ceyda Güngör ise şöyle konuştu:
“Hayvanları çok seviyoruz. Evimizde de bir kedimiz var ama biz yine almak istedik, onun kardeşi olsun diye. Yavru bir kedi aldık ve hepsi birbirinden tatlı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malazgirt'te ‘Köylere Hizmet Götürme Birliği’ toplantısı
YEREL HABERLER Malazgirt'te ‘Köylere Hizmet Götürme Birliği’ ...
Kaymakam Demirer'den hane ziyaretleri devam ediyor
YEREL HABERLER Kaymakam Demirer'den hane ziyaretleri devam ediyor
Türkiye'nin 3. büyük ovasında hububat ekimi hazırlığı Muş Ovası’nda 1 milyon 200 bin dekar alanda ekim için hazırlıklara başlandı
YEREL HABERLER Türkiye'nin 3. büyük ovasında hububat ekimi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.