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Oğlunun dağdan dönmesini bekleyen anne: “10 yıldır bir düğüne gidip oyun oynayamadık” Muş'ta oğlu dağa götürülen anne-baba evlatlarına kavuşacağı günün hayaliyle yaşıyor

İHA

Oğlunun dağdan dönmesini bekleyen anne: “10 yıldır bir düğüne gidip oyun oynayamadık” Muş'ta oğlu dağa götürülen anne-baba evlatlarına kavuşacağı günün hayaliyle yaşıyor

Muş'ta 2012 yılında çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülmesinden HDP’yi sorumlu tutan Zümrete ve Hiyasettin Demir çifti, oğulları İhsan Demir’e kavuşacakları günü özlemle bekliyor.
Muş’ta terör örgütü PKK ve HDP’ye karşı tepkiler her geçen gün çığ gibi büyüyor. Evlat nöbetine katılan Demir ailesi, çocuklarına kavuşma ümidiyle bekleyişlerini sürdürüyor. Hasköy ilçesinde 22 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen çocukları İhsan Demir’den 9 yıldır haber alamayan Zümrete ve Hiyasettin Demir çiftçi, evlatlarına kavuşacakları günün hayaliyle yaşıyor.

“Benim oğlum hain değil, onu kandırdılar”
Oğlunun PKK terör örgütü tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü anlatan acılı baba Hiyasettin Demir, “Oğlum Hasköy ilçesinde memur olarak çalışıyordu. 2012 yılında terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürüldü. 9 yıldan beri oğlumdan haber alamıyorum. Oğlum sağ mısın, ölü müsün bilmiyorum. Eğer sağsan pişman ol ve geri dön. Devlete teslim ol. Devletimiz güçlüdür. Dağda ne işin var? Dağda hayat zordur, seni öldürürler. Ben, annen ve kardeşlerin seni çok özlüyoruz. Bizim bayrağımız, devletimiz birdir. Terörün içerisinde ne işin var? Oranın sonu yok, sonu kötü. Benim oğlum hain değil, onu kandırdılar” dedi.

“10 yıldır bir düğüne gidip oyun oynayamadık”
Türkçe bilmeyen anne Zümrete Demir ise yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, “Devlet seni okutup büyüttü ve sana memur kadrosu verdi. Sen neden bu kadar nankör oldun. Baban hasta, kız kardeşin ameliyat oldu ve yoğun bakımda tedavi görüyor. Biz hepimiz senin yolunu gözlüyoruz. Gelip devletin güvenlik güçlerine teslim olmanı istiyoruz. Hainler seni kandırdılar. Fırsat bulduğun an güvenlik güçlerimize sığın, onlar seni kurtaracaklar. Biz, seni çok özledik gel. Gece gündüz senin için uyuyamıyoruz. Bir düğün, eğlence olduğu zaman üzülüyoruz. Yaklaşık 10 yıldır bir düğüne gidip oyun oynayamadık” diye konuştu.

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