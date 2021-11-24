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Muş’ta karlı dağlarla birleşen sis bulutları kartpostallık görüntüler oluşturdu

İHA

Muş’ta karlı dağlarla birleşen sis bulutları kartpostallık görüntüler oluşturdu

Muş'ta etkili olan sis, yüksek kesimlerdeki karlı dağlarla birleşince kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Muş'ta 3 günden bu yana etkisini artırmaya başlayan soğuk hava nedeniyle kentin üzeri sis bulutuyla kaplandı. Merkeze bağlı Çavuştepe mevkiinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken, dağ eteklerine kadar inen sis bulutları da kartpostallık görüntülere sahne oldu. Güneş ve karla birleşerek eşsiz seyir zevki sunan sis bulutları, kent semalarını kapladı.
Öte yandan, Üçevler köyünde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle hayvanlarını ovaya indirmek zorunda kaldığını ifade eden besici Necmettin Özdemir, “Dağda hem kar hem sis olduğu için mecburen hayvanları ovaya indiriyoruz. 56 ay hayvanları içeride beslemek zorundayız. Yolculuğumuz ovaya inene kadar bir gün sürüyor. Zorlu bir yolculuk oluyor. Bundan sonra kar yağıncaya kadar hayvanlarımızı ovada besleyeceğiz” dedi.

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