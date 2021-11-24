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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Acılı ailelerin dondurucu soğukta evlat nöbeti

İHA

Acılı ailelerin dondurucu soğukta evlat nöbeti

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anneler, dondurucu soğuğa rağmen parti önünde eylemlerine devam etti.
HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor. Öğle saatlerinde parti binası önüne gelen anneler, 32’nci haftada da oturma eylemine devam etti. Dondurucu soğuğa rağmen "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açan anneler, HDP ve PKK aleyhinde slogan attı.

“HDP'den çocuklarımızı istiyoruz”
2016 yılında çocuğunun dağa götürüldüğünü ifade eden Şemsettin Özcan, 32 haftadan bu yana HDP Muş İl Başkanlığı önünde nöbet tuttuğunu söyledi.
Yaz kış demeden eylemini sürdüreceğini anlatan baba Özcan, “HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Bu Kürt davası değil. Kürt davası olsaydı gelip derdimizi sorarlardı. Bunların başka dertleri var. Onların çocukları nerede? Biz kar kış demenden eylemimizi sürdüreceğiz. Burayı terk etmiyoruz. HDP’lilerin çocuğu şuan nerede, benim çocuğum şu an nerede? Çocuğumuzu alıp kime götürüyorsunuz? Bizi mahvettiniz, Allah da sizi mahvetsin” dedi.

“Bir çocuk dahi dağda kalmayana kadar bu eylemi sürdüreceğiz”
Oğlu Mehmet Emin Teker’den 2014 yılından bu yana haber alamayan annelerden Gülbahar Teker de “Bir çocuk dağda kalmayana kadar bu eylemi sürdüreceğiz. Çocuklarımız gelene kadar gitmeyeceğiz. Hava soğuk ama HDP ve PKK'ya lanet olsun. Anneler babalar burada feryat ediyor. HDP niye derdimizi sormuyor. Ben korkmuyorum, buradayım eylemimi sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.

“Onlar sıcak yerlerde oturuyor, biz de soğuktayız”
7 yıldır oğlu Ersin Koçhan’ın yolunu gözleyen anne Ayten Koçhan ise dağdaki çocuklara seslenerek, “Dönün yavrum. Bayrak bayrağın üstüne, hükümet hükümetin üstüne olmaz. Dönün devletimize sığının, devletimize teslim olun. Onların çocukları sıcak yuvada siz dağların başındasınız. Onlar sıcak yerlerde oturuyor, biz de soğuktayız. Siz gelene kadar buradayız” diye konuştu.

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