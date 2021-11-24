Trafo çatısını boyarken elektrik akımına kapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ Sanayi Sitesi'ndeki trafonun çatısını boyamaya çıkan işçi Cemal Çapan (23), elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan Çapan'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Muş Sanayi Sitesi içindeki trafonun çatısına boyamak için çıkan Cemal Çapan, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Çapan'ı çatıdan indirip, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Çapan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Şerafettin Subaşı, "Yaşanan kazadan dolayı üzüntü içindeyiz. Sanayide bulunan trafonun boya işlerini yaparken arkadaşımız yüksek gerilim hattına kapıldı. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz, acımız büyük. Olayı duyunca çok üzüldük" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-11-24 16:00:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.