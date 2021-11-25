Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Bitlis ve Muş için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Muş ve Bitlis ile Van çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerin kar yağışlı olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Yağışların, Muş ve Bitlis'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis’te 4, Muş’ta 6, Van’da 9 ve Hakkari’de 10 derece olması beklenmektedir. Yağışların Muş ve Bitlis'in batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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