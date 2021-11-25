Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç hibe desteklerini anlattı

– Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Tarım ve Orman Başkanlığınca çiftçilere Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 20212022 Başvuru Dönemi (KKYDP) hibe destekleri ile ilgili çiftçilere bilgiler verdi.
Malazgirt 1071 FM Radyosunda canlı yayınına katılan Başkan Kılıç, ziraat odasının çiftçilere yönelik yatırım ve desteklerini de anlatarak, her daim Malazgirt çiftçisinin hizmetinde olduklarını belirtti. Ziraat odasının tarım aletleri ve araç parkı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Kılıç, “Tarım aletleri araç parkımızda bulunan tüm tarım aletlerini isteyen çiftçilerimize kullanması için veriyoruz. Tarım aletlerini kullanan çiftçilerimiz tarlada işleri bitince tekrar geri getiriyor ve biz bunları ihtiyacı olan başka çiftçilerimize veriyoruz” ifadelerini kullandı.
Tüm Türkiye’de yaşanan kuraklığa da değinen Başkan Kılıç, “Muş iline gelen 46 milyon TL kuraklık desteğinin 26 milyonu ilçemizde dağıtılacaktır” dedi.
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