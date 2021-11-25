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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta güvenlik güçleri kadınlara KADES’i tanıttı

İHA

Muş’ta güvenlik güçleri kadınlara KADES’i tanıttı

Muş’ta, güvenlik güçleri tarafından ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.
Muş İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından valilik önünde stant kurularak kadınlara hem broşürlü bilgilendirme yapıldı hem de karanfil dağıtıldı. KADES uygulaması hakkında kadınlara detaylı bilgi veren ekipler, olası şiddet durumunda bir tuşla güvenlik güçlerinden yardım isteyebileceklerini anlattılar.

“Şu ana kadar böyle bir uygulama olduğundan haberim yoktu”
Yapılan bilgilendirmenin çok faydalı olduğunu anlatan kadınlardan Fidan Toprak, “Çok güzel bir uygulama. Herkesin uygulayabileceği ve indirmesi gereken bir uygulama. Uygulama sayesinde inşallah bütün kadınlarımız güvende olur. Şu ana kadar böyle bir uygulama olduğundan haberim yoktu. Bu konuda bizi bilgilendirdikleri için ekiplere teşekkür ederim” dedi.
KADES hakkında bilgilendirilen kadınlardan Ruken Çetin ise “Dışarıda şiddete maruz kaldığımız durumlarda hemen uygulamayı açıp 112’ye bildiriyorum. Uygulamayı korktuğum için kullanıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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