Malazgirt'te "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" paneli

Muş'un Malazgirt ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünce "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Dayanışma Günü" dolayısıyla panel düzenlendi.

Malazgirt'te geçtiğimiz günlerde ziyaretçilere açılan 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Müzesi konferans salonu düzenlenen panel, slayt gösteriminin izletilmesiyle başladı. Ardından bir konuşma yapan Malazgirt Aile ve Sosyal Politikalar Hizmet Merkezi Sosyologu Leyla Bozkurt Balcı, şiddete maruz kalan kadınların yüzde 85’inin evli olduğuna dikkat çekti.

Düzenlenen panelde konuşan Belediye Başkanı Cengiz Altın ise 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Dayanışma Günü'nün önemine değindi. Başkan Altın, "Ben hep şunu söylerim, eğer bu hayatta kaliteli yaşamak istiyorsanız önce kadınlarımıza zarar vermekten vazgeçin. Maalesef 1516 yaşındaki genç kızlarımızı evlendirmeye çalışıyoruz. Bu bana göre bir şiddettir, bir cinayettir, bir katliamdır. Kendim bile tanık oldum. Bütün toplantılarda ben bunu İçişleri bakanımıza, valimize de söyledim, yetkililere de anlattım. Malazgirt Belediye Başkanı olarak bir yerde 18 yaşını doldurmamış bir kızın evlendirilmesine sebep olan kim varsa, en ağır şekilde cezalandırmasını istiyoruz” dedi.

Panel sonunda Belediye Başkanı Cengiz Altın ve panele katılan kadınlar birlikte “Kadına Şiddete Dur” diyerek ellerindeki turuncu balonları gökyüzüne bıraktılar.

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