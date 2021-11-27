Fatih Erbakan, Muş´ta partisinin kongresine katıldı



Muhammed Sami MARAL / MUŞ, (DHA)-YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Muş İl Kongresi'ne katıldı.

Muş İl Başkanlığı´nın 1´inci olağan kongresine katılmak üzere kente gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ulu Cami'de öğlen namazını kıldıktan sonra esnafı ziyaret etti. Partisinin il başkanlığı hizmet binasının açılışını yapan Erbakan, düğün salonunda düzenlenen kongrede konuştu.

Erbakan, Malazgirt´in İslam´ın Anadolu´ya giriş yaptığı nokta olması dolayısıyla çok önemli, çok manevi değeri olan ve çok stratejik bir nokta olduğunu söyledi. Erbakan, "Merhum liderimiz, Milli Görüş Hareketi´nin ilk resmi üyesini bundan 50 yıl evvel hususi sadece bu iş için Ankara´dan Malazgirt´e gelip kaydetmişti. Mademki İslam´ın Anadolu´ya girdiği yer Malazgirt´tir 1000 yıl sonra yeniden şahlanışın, yeniden şuurlanmanın ve Milli Görüşün Anadolu´ya girişinin ilk noktasının da `Malazgirt olması gerekir´ dedi ve geldi burada kaydetti. Muş´ta, Malazgirt´te Milli Görüşün, Yeniden Refah´ın bu kongresini, bu programını yapmak gerçekten de büyük mana ifade ediyor ve bizleri ayrıca bahtiyar ediyor" dedi.

Millet için var olduklarını anlatan Erbakan, "Birinci 40 yılda hem merkezi hükümette hem yerel yönetimlerde bu ülkeye, bu millete efsane hizmetler yapmış olan Milli Görüşün ikinci 40 yılda da aynı efsane hizmetleri devam ettireceğinin müjdesini vermiş olduk. Hepinizin çok iyi bildiği gibi milletimiz için biz varız, ezilenler için biz varız, mazlumlar için biz varız diye çok önemli bir sloganla partimizin kuruluşunu gerçekleştirdik" diye konuştu.

Kuruldukları günden bu yana 300 bin üyeye ulaştıklarını ifade eden Erbakan şunları söyledi:

"Bugün geldiğimiz noktada 200 bine yakın resmi üyemiz, elimizde ıslak imzalı üye formlarımız yaklaşık 100 bin. Yani bu ikisini beraber değerlendirdiğimizde daha 3 senemiz dolmadan neredeyse 300 bin üyeye ulaşmış oluyoruz ki bu yeni kurulan diğer hiçbir partinin harcı olmayan bir rakamdır. Hatta ve hatta yeni kurulanları bırakın 20, 30 yıllık partilerin ulaşamadığı bir üye sayısıdır."

Partisinin kongresinin ardından Erbakan ile beraberindeki heyet, kentin kanaat önderleri ile bir araya geldi.DHA-Politika Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-11-27 19:06:44



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