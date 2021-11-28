(ÖZEL) Muşlu gençler yüzmeyi çok sevdi



Muhammed Sami MARAL / MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında, birbirinden başarılı sporcular yetiştiriliyor. Antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdüren sporcular, düzenlenecek olan yarışmalarda derece elde etmeyi hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında, Muş´taki yarı olimpik yüzme havuzunda onlarca çocuk yüzme sporuyla tanıştı. Isıtma sistemi ile kışın dondurucu soğuklarında bile çocuk, engelli, kadın ve erkek olmak üzere her kesime yüzme imkanı sunan yarı olimpik yüzme havuzunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki antrenörler, bir yandan çocuklara eğitimler verirken, bir diğer yandan yarışmalar için sporcu yetiştiriyor.

SPORCULAR ŞAMPİYONALARA HAZIRLANIYOR

Antrenörlerinin eğitimleriyle başarılı bir sporcu haline gelen çocuklar, düzenlenecek olan yarışmalara katılmak için gün sayıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, yarı olimpik yüzme havuzunu çocuklarla buluşturarak başarılı olanları yüzme branşına yönlendirip, lisanslandırdıklarını belirtti. Ulusal ve uluslararası başarılar elde edecek düzeyde ekipler tarafından profesyonel eğitimler verildiğini anlatan Güler, "Nitekim bu keşfettiğimiz çocuklar arasında, Türkiye şampiyonlarımız var. Bu sayılarda Allah´ın izniyle artacaktır. Biz ülkemize ulusal ve uluslararası düzeyde çok başarılar, madalyalar getirecek sporcuları inşallah hediye edeceğiz. Antrenörlerimiz, çocuklarımızı en iyi şekilde müsabakalara hazırlamaktalar. Mevsim ve iklim hiç fark etmeksizin sporcularımız eğitimlerini almaya devam ediyor" dedi.

Çocuklara eğitimler vererek yüzmeyi öğrettiklerini ifade eden antrenör Uğur Koçlardan, "Sonrasında içlerinde başarılı olan çocukları keşfediyoruz. Böylelikle bunları birer başarılı sporcu haline getirerek şampiyonalara hazırlıyoruz. Geçen gün gittiğimiz Mersin ilindeki yarışmada, bazı çocuklarımız bütün barajları geçerek altın madalya kazandı. Önümüzdeki günlerde gideceğimiz yarışmaya katılacak olan sayımızı 10´a çıkardık. Gittikçe bu çocuklarımızın sayısını arttırıyoruz. Böylelikle hiç yüzme havuzu görmeyen çocuklarımız, şuanda Türkiye şampiyonasında gidiyor" diye konuştu.

İLK MADALYASINI ALDI

Muş yarı olimpik yüzme havuzunda yüzme öğrendikten sonra Mersin´de düzenlenen 11-12 yaş Türkiye Şampiyonası´nda altın madalya alan Kerem Çürük, "Yüzme bilmeyen kalmasın projesi sayesinde yüzmeyi öğrendim. Antrenör hocam, beni yarışmalara götürdü. Böylelikle yarışmada Türkiye birinci olmayı başardım. Şimdi daha iyi çalışarak, milli takıma hazırlanıyorum" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi afişinden detay

-Havuzda yüzen çocuklar ile sporculardan detaylar

-Çocuklara verilen eğitimlerden detaylar

-Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler RÖP.

-Yüzme Antrenörü Uğur Koçlardan RÖP.

-Sporcu Kerem Çürük RÖP.DHA-Spor Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-11-28 13:27:22



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