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1071 Malazgirt Spor, evinde Yeşil Varto Spor'a 4-1 yenildi

İHA

1071 Malazgirt Spor, evinde Yeşil Varto Spor'a 4-1 yenildi

Muş 1. Amatör liginde mücadele eden 1071 Malazgirt Spor ve Yeşil Varto Spor Malazgirt Şehir Stadında karşı karşıya geldi. Maç konuk takımın 41 üstünlüğü ile sona erdi.
Mücadeleye hızlı başlayan 1071 Malazgirt spor daha maçın 10. dakikasında tartışmalı bir penaltı ile 10 yenik duruma düştü.
Penaltı golünden 2 dakika sonra 1071 Malazgirt sporlu forvetin kırmızı kart görmesi üzerine kalan 80 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kaldı.
Birinci yarı 10 Yeşil Varto Sporun üstünlüğü ile kapandı. İkinci yarıya bir kişi eksik giren 1071 Malazgirt Spor maçın ilerleyen dakikalarında oyunun kontrolünü eline alan Yeşil Varto Spor maçtan 41 üstünlükle ayrılmayı bildi.
Maçı tribünden 90 dakika izleyen Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın,İlçe Jandarma Komutanı Aydın Aydın ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Doğan maç sonunda her iki takımı tebrik ederek kalan maçlarda başarılar dilediler.
Hem 1071 Malazgirt Spor hem de Yeşil Varto takımlarına forma ve spor malzemeleri desteklerinde bulunun iş adamı İYİ Parti Muş Millet Vekili Aday Adayı Hüseyin Öndeş her iki takıma da başarılar dileyerek, kalan maçlarında başarılar diledi. Her iki takım da bizim takımız diyen Öndeş, Muş 1. Amatör liglerinde mücadele eden tüm takımlara başarılar diledi.

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