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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma açıldı

İHA

Muş’ta 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma açıldı

Muş’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 10 köy ve 21 mezra yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Kentte kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde kar ve tipi nedeniyle 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolu ulaşıma kapandı. 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe bölgesinde yol açma çalışması başlatan Muş İl Özel İdaresi kar kaplanları, sis ve tipi nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü bölgede zorlu çalışma yürüttü. Kar kalınlığının tipi nedeniyle yer yer 3040 santimetreye ulaştığı alanlarda hummalı çalışma yürüten ekipler, yolu 3 saatlik çalışmayla yeniden ulaşıma açtı.

“Tüm zorluklara rağmen yolları ulaşıma açıyoruz”
Yapılan çalışmayla ilgili gazetecilere açıklama yapan İl Özel İdaresi Saha Amir Yardımcısı Mustafa Yaşlık, gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy ve 21 mezra yolunun ulaşıma kapandığını ve ekiplerin yapmış olduğu mücadele sonucu yolları yeniden ulaşıma açtıklarını söyledi. Bölgenin yüksek olması sebebiyle fırtına, tipi ve sisin etkili olduğunu kaydeden Yaşlık, tüm zorluklara rağmen ulaşımı sağladıklarını ifade etti.
Muş’tan köye minibüsle dönmeye çalıştıklarını anlatan vatandaşlardan Felemez Kotan ise “Muş İl Özel İdaresi ekipleri şu anda kapalı olan yolumuzu açıyor. Kar yağdığı için yollar kapalı durumda. Yollar şu anda yapılan çalışmayla açılıyor ve bizlerde köye döneceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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