Terör örgütü PKK’ya fon sağlayan 8 kişiye gözaltı

Muş’ta PKK terör örgütünün talimatıyla kurulan ‘sözde köy komisyonuna’ üye olan ve küçükbaş hayvan ticaretinden elde ettikleri gelirle örgüte fon sağladığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Varto ilçesi Yurttutan köyünde PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda kurulan sözde köy komisyonuna üye oldukları ve kendilerine ait küçükbaş hayvanları satmak suretiyle elde ettikleri 70 bin TL’yi PKK/KCK terör örgütüne fon sağlamada kullandıkları tespit edilen 12 şüpheli şahsa yönelik 24 Kasım 2021 tarihinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve şarjör, 32 adet 9 mm fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 41 adet av tüfeği fişeği, 2 kurusıkı tabanca ve şarjörü, 26 elektronik cihaz ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden biri Varto Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 7 şüpheli de sevk edildikleri Varto Sulh Ceza Hâkimliğince çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.