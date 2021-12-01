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Üniversite öğrencileri kadın jandarmalara emanet

DHA

Üniversite öğrencileri kadın jandarmalara emanet


Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın jandarmalar, Muş Alparslan Üniversitesi ve öğrenci yurtlarının çevresinde güvenliği sağlıyor. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması için tedbirlerini alan kadın astsubaylar, sürekli diyalog halinde oldukları öğrencilerin sorun ve taleplerini de dinliyor.
Jandarma teşkilatında görevli kadın astsubaylar, Muş'ta, asayiş, kaçakçılık ve terörle mücadele gibi alanların yanı sıra üniversite ve yurt çevrelerinde de uygulamalar yapıyor. Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) ve yurtların çevrelerinde dronla havadan denetim, dedektör köpekle araç araması, GBT sorgulaması yapan kadın astsubaylar sayesinde öğrenciler, okul ve yurtlarına daha da güvenle ulaşabiliyor.
'KENDİMİZİ DAHA GÜVENDE HİSSEDİYORUZ'
Kadın astsubayların okul ve yurt çevresinde bulunmalarıyla kendilerini daha güvende hissettiklerini belirten üniversite öğrencisi Gamze Arslan, "Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Bu anlamda gayet huzurluyuz" dedi.
Yurtta kalan Nazife Aksoy ise, "Kız yurdunda kalıyorum. Kadın astsubayların, komutanların burada olmasıyla daha güvende hissediyoruz. Gidiş gelişler de daha güvenli oluyor. Okuldan geç çıktığımız zaman, böyle güvenlikle rahat bir şekilde gidip gelebiliyoruz. Akşam geç çıktığımız vakitler oluyor. Çıkışta yurda giderken, kendimizi güvende hissediyoruz" diye konuştu.
Rabia Fırat ise "Astsubaylarımızın burada olmasından dolayı çok rahatız. Rahatlıkla yurttan okula gidip gelebiliyoruz, o yüzden içimiz rahat. Güvenliğimiz açısından çok iyi. Özelikle kadın güvenlik güçlerimizin burada olması güven veriyor. Kendimizi çok iyi ve güvende hissediyoruz. Bu yüzden kadın astsubaylara çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Kadın astsubaylar, sürekli diyalog halinde oldukları öğrencilerin sorun ve taleplerini de dinliyor.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-12-01 12:55:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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