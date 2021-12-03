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El freni çekilmeyen kamyonet park halindeki araçlara çarptı; o anlar kamerada 

DHA

El freni çekilmeyen kamyonet park halindeki araçlara çarptı; o anlar kamerada 


Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ'ta sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet hareket ederek yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Yaklaşık 15 aracın hasar gördüğü kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kaldırım ve yol üzerinde bulunan birçok kişi, çevredekilerin arkasından koşarak durdurmaya çalıştığı kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olay, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde iş yerine malzeme teslim etmek için kamyoneti yol kenarına park eden sürücü, aracından indi. Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet, bir süre sonra hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı hızlanan kamyonet, yolun karşı tarafına geçerek park halinde bulunan araçlara çarptı. Kamyonetin hareket ettiğini gören sürücü ve çevredekiler, peşinden koşup durdurmaya çalıştı. Sürücüsünün ve vatandaşların durduramadığı kamyonet, park halindeki yaklaşık 15 araca hasar verirken, kaldırım ve yol üzerinde bulunanlar, kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.  
KAMERALAR GÖRÜNTÜLEDİ
Yaralananın olmadığı kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kamyoneti geri geri yanaşarak park eden sürücünün, indikten sonra aracın hareket etmesi yer alıyor. Kamyonet, yokuş aşağı hareket alıp hızlanarak, yolun karşı tarafında park halinde bulunan araçlara çarparak, hafiften yavaşlıyor, diğer araçlara çarpıyor. Kamyoneti durdurmak için peşinden koşan sürücü ve vatandaşların çabası da kameralara yansıdı.
ARAÇLARDA BÜYÜK HASAR OLUŞTU
İş yerindeyken duyduğu sesler üzerine panikle kendini dışarı attığını söyleyen Muhammed Çetin, "Dükkanda oturuyordum, birden bir ses geldi. Çıkıp dışarı bir baktım, sürücüsü olmayan kamyonet üzerimize doğru geliyordu. Burada park halinde bulunan araçlara çarptı, sonra alt tarafta bulunan araçlara çarparak durdu. Araçlarda büyük bir maddi hasar oluştu. Kazada can kaybının olmaması ise bizleri çok sevindirdi" dedi.
`KAMYONETİN ALTINA İNSANLARIN GİRMİŞ OLABİLECEĞİ KORKUSUNU YAŞADIK´
 İş yerinden dışarı fırlayan Ferhat Yıldız ise, "Birden bağırma ve çağırma sesleri geldi. Panikle hemen dışarı çıktık. Baktık ki, içerisinde sürücüsü olmayan bir kamyonet yukarıdan geliyor. Bağırma, çağırma seslerinden dolayı bizler kamyonetin altına insanların girmiş olabileceği korkusunu yaşadık. Bir baktık ki zincirleme kaza meydana geldi. Kamyonet, park halinde bulunan 10-15 araca büyük bir maddi zarar verdi. Allah´a şükürler olsun kazada herhangi bir can kaybının yaşanmaması bizleri sevindirdi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-12-03 11:34:22

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