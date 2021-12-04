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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

’15 Temmuz’ isimli gazetenin ilk sayısı çıktı

İHA

’15 Temmuz’ isimli gazetenin ilk sayısı çıktı

– Muş’un Malazgirt ilçesindeki Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ‘15 Temmuz’ isimli okul gazetesinin ilk sayısı çıktı.
Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulunda okuyan öğrencilerin yazdıkları şiirlerden oluşan ve öğretmenlerinin tasarladığı ‘15 Temmuz’ adlı okul gazetesinin ilk sayısı çıktı. Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu Müdürü Erkan Biçer’in destekleri ve öğretmenlerinin yoğun çalışmaları ile öğrencilerden oluşan grup gazeteyi çıkarmayı başararak okurlarıyla buluşturdu.
Açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Erkan Biçer, “15 Temmuz ruhunu her daim yaşatmak için böyle bir çalışma yaptık. Milli Eğitim Müdürümüz Vedat Kaya’yla projemizin detaylarını paylaştık. Müdürümüzde bizlere sonuna kadar destek verdi. Gazetemize şiirleriyle destek veren öğrencilerimiz, çıkardığımız gazeteleri kendi elleriyle dağıttılar. İlk gazetemizi Milli Eğitim Müdürümüz Vedat Kaya’ya sunduk. Müdürümüz gazetemizi inceledi ve çok beğendiğini belirtti. Kendisine çok teşekkür ederiz, bizlere verdikleri desteklerden dolayı. Kaymakamımız Yiğit Yaşar Demirer izinde olduğu için gazetesini gelince sunacağız. Ortaokulumuzda görev yapan öğretmenler ve kıymetli Malazgirt esnafına sunduk. Emeği geçen ve destek olan herkese teşekkürler” dedi.
Okul gazetesi çıkaran öğrencileri makamında kabul eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ise 15 Temmuz Gazetesi’ni çok beğendiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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