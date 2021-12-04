Muş’ta “Eren Kış-11” operasyonu

İçişleri Bakanlığı tarafından Muş ve Diyarbakır bölgelerinde barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla “Eren Kış11 (Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu” başlatıldı.
Operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Muş İl Jandarma Komutanlığınca müştereken; jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 300 personel, 84 operasyonel tim görev alıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.