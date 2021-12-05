Şenyayla´da yaralanan askerin tahliyesi, helikopter ile yapıldı

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Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)JANDARMA Genel Komutanlığı, Şenyayla Bölgesi´nde icra edilen operasyon esnasında düşme sonucu yaralanan Jandarma Komandonun, helikopter ile tahliye edilme anının görüntülerini paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Muş Şenyayla´da bugün başlayan Eren Kış-11 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonuyla ilgili bilgi paylaştı. Komutanlık tarafından yapılan paylaşımda: "Muş İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken operasyon esnasında düşme sonucu yaralanan jandarma komandomuzun tahliyesini jandarma havacılarımız yaptı" notuna yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-12-05 00:40:27



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