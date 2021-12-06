Eren Kış-11 Operasyonu'nda sığınak ve mühimmat ele geçirildi

Muş’un Şenyayla bölgesinde icra edilen “Eren Kış11 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu”nda tespit edilen sığınak ve farklı noktalarda mühimmat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının barındığı değerlendirilen Şenyayla bölgesinde 24 Aralık tarihleri arasında JÖH, PÖH, komando, iç güvenlik birlikleri, güvenlik korucuları ve özel ihtisaslı tim ve unsurlarından oluşan toplam 52 tim ve 806 personel ile 2 S70 genel maksat helikopteri ve 2 Atak taarruz helikopterinin katılımı ile büyük çaplı operasyon icra edildiği belirtildi. İcra edilen operasyonda 8 farklı noktada 1 sığınak, 2 basma düzenekli EYP, 8 pil bağlanmış şekilde kablo düzenekli fünye, 22 adet çeşitli çaplarda hafif silah mühimmatı, 1 şarjör, 5 adet örgütsel doküman, 1 yazıcı, 14 kalem pil, 1 hücum yeleği, 22 giyim malzemesi, 50 tıraş ve kişisel bakım ile temizlik malzemesi, 9 mutfak malzemesi, 13 hırdavat malzemesi, muhtelif miktarda kamuflaj maksatlı kullanıldığı değerlendirilen haki renkli kumaş ele geçirildi. Terör örgütlerine karşı mücadeleye vatandaşların desteği doğrultusunda azim ve kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.

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