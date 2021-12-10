Kaymakam Güder kütüphane açılışı yaptı

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, Çaylar Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ile Varto Cumhuriyet İlkokulu'nda oluşturulan kütüphanelerin açılışlarını gerçekleştirdi.

Varto’da kütüphanesiz okul kalmaması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, iki farklı okulda oluşturulan kütüphanelerin açılışlarına katıldı. Çaylar Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda Halis Öztürk Kütüphanesi ile Varto Cumhuriyet İlkokulu'nda oluşturulan kütüphanenin açılışını gerçekleştiren Kaymakam Güder, okumanın önemine değinerek, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılması gerektiği vurgusu yaptı. Kaymakam Güder, “Eğitim her şeyin başladığı bir sektör. Eğitimin daha kaliteli bir seviyeye gelmesi için elimizden gelen tüm çabaları sarf edeceğiz. İnşallah bu güzel kütüphaneler, güzel nesillerin, iyi nesillerin yetişmesine hizmet edecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ise, "Öğrencilerimiz artık halk kütüphanesine gitmeden burada kitap ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Bundan sonra diğer okullarımızda da bu tür kütüphaneleri açacağız. Ben ilçe kaymakamımıza, okul müdürlerimize ve emeği geçen her kese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kütüphaneye kavuştukları için mutlu olduklarını belirten öğrenciler yetkililere teşekkür ettiler.

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